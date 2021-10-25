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    25 октября 2021, 05:06

    Примерно 80% якобы привившихся купили сертификат и потом заболели ковидом

    Гинцбург: 80% якобы вакцинированных на деле купили сертификат

    Анастасия Кукова

    Примерно 80% россиян, которые утверждали, что привились «Спутником V», но потом тяжело заболели, на самом деле купили сертификат. Проверить, были ли прививка, очень просто. С помощью специального анализа можно выявить маркеры, которые покажут истинную картину.

    Примерно 80% якобы привившихся купили сертификат и потом заболели ковидом

    Об этом ТАСС сообщил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Если вакцинированные якобы „Спутником V“ тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — сказал он.

    Гинцбург объяснил, что медики способны выявить маркеры препарата и видят, что они зачастую отсутствуют. Он предположил, что публичное рассмотрение дел о покупке поддельных сертификатов не отражает настоящей картины. Люди обманывают сами себя, тратят деньги, а потом умирают.

    «У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — заключил он.

    Ранее Гинцбург предупредил, что ревакцинироваться лучше через полгода после первой прививки. Слишком ранние сроки не принесут пользы, иммунный ответ будет слабым.