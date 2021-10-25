Примерно 80% якобы привившихся купили сертификат и потом заболели ковидом

Примерно 80% россиян, которые утверждали, что привились «Спутником V», но потом тяжело заболели, на самом деле купили сертификат. Проверить, были ли прививка, очень просто. С помощью специального анализа можно выявить маркеры, которые покажут истинную картину.

Об этом ТАСС сообщил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если вакцинированные якобы „Спутником V“ тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — сказал он.

Гинцбург объяснил, что медики способны выявить маркеры препарата и видят, что они зачастую отсутствуют. Он предположил, что публичное рассмотрение дел о покупке поддельных сертификатов не отражает настоящей картины. Люди обманывают сами себя, тратят деньги, а потом умирают.

«У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — заключил он.

Ранее Гинцбург предупредил, что ревакцинироваться лучше через полгода после первой прививки. Слишком ранние сроки не принесут пользы, иммунный ответ будет слабым.