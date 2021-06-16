Турция почти победила ковид вакцинацией. Скоро полетим отдыхать?

Россия направит своих экспертов в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране. По итогам проверки возможно возобновление регулярного авиасообщения между странами. Сейчас в Турции идет кампания по вакцинации населения, а число зараженных падает. По словам местных жителей, в стране очень ждут туристов.

Делегация российских экспертов оценит, как в Турции справляются с эпидемией коронавируса. В ее состав войдут представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Они оценят ситуацию с распространением коронавируса и мероприятия, которые проводятся для защиты здоровья туристов на курортах.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. <…> Визит запланирован в середине текущей недели. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

На основании проверки будет решено, можно ли уже возобновлять регулярное авиасообщение со страной.

Россия ограничила полеты в Турцию 15 апреля на фоне вспышки коронавируса в стране. Ограничения должны были быть до 1 июня, но позже их продлили до 21 июня. Сейчас в Турцию летает только два рейса в неделю.

Вакцинация в Турции

Турецкое правительство активно борется с распространением коронавируса путем вакцинации населения.

Как пишет Daily Sabah, в Турции ввели более 35,6 миллиона доз вакцины от коронавируса с момента начала кампании массовой вакцинации в середине января. По данным Министерства здравоохранения, более 21,7 миллиона человек получили первые прививки, а более 13,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа также сообщил, что за один день было введено более 1,2 миллиона доз вакцины.

Сейчас в стране используют китайскую вакцину CoronaVac и европейскую Pfizer-BioNTech. В апреле Министерство здравоохранения выдало экстренное разрешение на использование российской вакцины «Спутник V» и закупило 50 миллионов доз.

Жительница Стамбула Мелеке в разговоре с «360» также подтвердила, что, к ее удивлению, процесс вакцинации населения в стране идет довольно хорошо. На данный момент вакцинироваться могут люди от 45 лет и старше, а также те, у кого есть специальная государственная страховка.

«Поскольку я сейчас сижу без работы, у меня такой страховки нет, и вакцину я получить не могу. Это полный отстой, но власти говорят, что где-то в июле начнут вакцинировать молодежь. Очень жду этого момента», — призналась девушка.

Сегодня в стране зафиксировали всего 5955 новых случаев ковида, а еще в апреле число зараженных ежедневно превышало 60 000. По словам турчанки, в борьбе с эпидемией помогли локдаун и вакцинация.

Ограничения и туризм

В марте в Турции сняли почти все коронавирусные ограничения, но когда число зараженных резко увеличилось, в стране ввели жесткий локдаун. Он длился с конца апреля до 17 мая.

Позже меры вновь начали ослаблять. Например, сейчас открыты все рестораны и кафе, а комендантский час начинается в 22:00.

По словам еще одного жителя Стамбула Ильсура, жизнь в Турции сейчас протекает довольно спокойно. Единственная неприятная часть — это запрет на выход из дома по воскресеньям. Он до сих пор в силе.

«Получается, что своего рода локдаун начинается в субботу, в 22:00, и заканчивается в понедельник, в пять утра. По традиции эти ограничения не распространяются на туристов. Это касается только местного населения», — заметил он.

Мелеке отметила, что это довольно легкие ограничения, их можно перетерпеть. Да и полицейские перестали донимать людей, как раньше. Все становится попроще.

Тему с туризмом она назвала довольно щепетильной. С одной стороны, люди очень хотят, чтобы туристы приезжали, потому что это главный источник дохода в стране. А с другой — людей очень раздражает то, что у иностранцев гораздо больше привилегий, чем у обычного населения. Например, в некоторых регионах туркам не разрешают плавать в море, но при этом туристы с такими запретами не сталкиваются.

«Недавно был скандал, когда правительство хотело, чтобы люди носили маски с надписью: „Наслаждайтесь! Я вакцинирован“. Словно наш народ — это какие-то бездомные собаки или кошки, рядом с которыми туристам неопасно находиться», — рассказала Мелеке.

И все же туристы стране очень нужны. Ильсур рассказал, что недавно был в Анталье и там было довольно пусто, хотя обычно в такое время город кишит иностранцами.

«Их действительно очень мало, и их очень ждут. Туристический сектор очень сильно проседает, к сожалению»,— подчеркнул он.