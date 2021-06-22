Обед по QR-коду. Как теперь будут пускать в кафе и рестораны Москвы

Кафе и рестораны Москвы с 28 июня начнут пускать посетителей только при предъявлении специального цифрового сертификата с QR-кодом. Он доступен на портале госуслуг для тех, кто уже прошел полную вакцинацию от коронавируса. С 25 июня на сайте mos.ru появятся QR-коды для переболевших. Остальным придется сдавать ПЦР-тесты для похода в кафе. Вот, что надо об этом знать.

Где взять QR-код?

Цифровой сертификат с QR-кодом появится в личном кабинете москвичей на сайте mos.ru — в электронной медицинской карте. Этот документ положен только тем, кто сделал обе прививки от коронавируса или переболел в течение последних шести месяцев и стоял на учете в городской поликлинике.



Также можно предъявить QR-код, доступный на сайте госуслуг, в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Если москвич не болел, не прививался или имеет противопоказания к вакцине, то для получения QR-кода ему нужно сдать тест ПЦР в московском учреждении, которое подключено к системе ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система). Список этих лабораторий есть на сайте департамента здравоохранения Москвы. При отрицательном результате QR-код можно получить в личном кабинете на сайте mos.ru.

Тесты ПЦР придется сдавать детям, которых пока не прививают, а также тем, кто переболел без посещения врача.

Иногородним гражданам и иностранцам, которые не имеют московского полиса ОМС, но уже сделали обе прививки или переболели, предоставят упрощенный доступ на сайт mos.ru.

Как пояснила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, для получения доступа к городскому сайту нужно заполнить специальную форму.

«Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», — отметила она.

Прошедшим вакцинацию от коронавируса жителям Московской области для похода в столичный ресторан достаточно предъявить QR-код, который они получили на сайте госуслуг после второй прививки.

Сколько действуют сертификаты?

Все цифровые сертификаты имеют разные сроки действия. QR-код, полученный после сдачи отрицательного ПЦР-теста, действует в течение 72 часов. Для продолжения посещения ресторанов тест нужно сдать заново.

Сертификат с QR-кодом для недавно переболевших коронавирусной инфекцией будет действовать в течение 180 дней. Отсчет пойдет с того момента, когда был сдан отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Для тех, кто сделал обе прививки от коронавируса, срок действия сертификата с QR-кодом составит 365 дней со дня второй прививки.

Пройти в рестораны или кафе в Москве можно только с QR-кодом. Все заведения оснастят специальной системой считывания. Как она будет работать, показал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.







Предъявлять его можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Никакие другие сертификаты, справки о вакцинации или медицинском отводе приниматься не будут.

После проверки QR-кода сотрудники «бесковидных» ресторанов в Москве должны сверить данные посетителей с их паспортом.

Заведения общественного питания, которые откажутся подключиться к этой системе, не смогут принимать клиентов. Они продолжат работать только навынос или на доставку.