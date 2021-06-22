Прививочный бум. Отношение людей к вакцинации меняется в Москве и Подмосковье

В Москве и области начинается прививочный бум. В нескольких центрах вакцинации заметили очереди, а статистика говорит об увеличении записи в четыре раза. Одних подстегнули ограничительные меры, другие же пересмотрели свои взгляды на вакцинацию под угрозой болезни.

Сделать прививку довольно просто. Выбрал подходящий центр вакцинации или записался в поликлинике, пришел, укололся, получил сертификат. Месяц назад автор этой статьи получил первую дозу «Спутника V» всего за 15 минут. А вот ради второй прививки пришлось постоять в очереди больше часа.

В воскресенье с самого открытия прививочного центра в ближайшем московском ТЦ хвост очереди тянулся вдоль стены к противоположному краю и, казалось, даже уходил за горизонт. При этом людская шеренга практически не двигалась. Быстрый опрос показал, что тех, кто пришел во второй раз, единицы. Большинство — «первоходки».

Вторая попытка была уже вечером, незадолго до закрытия. Очередь стала чуть меньше и двигалась быстрее. Судя по номерам на анкетах, количество людей, пришедших на вакцинацию впервые, более чем в три раза превышало численность тех, кто пришел во второй раз.

Люди идут

Личное наблюдение подкрепляет статистика. На совещании с руководящим составом областного правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество желающих сделать прививку от коронавируса в Подмосковье увеличилось в 4–4,5 раза. При этом Минздрав России своевременно отправляет в регион новые партии препаратов.

В столице тоже наблюдается повышенный спрос на вакцинацию. За неделю количество людей, записавшихся на прививку, увеличилось в четыре раза. За день в Москве на прививку записываются свыше 42 тысяч жителей. Власти города решили открыть дополнительные мобильные пункты вакцинации.

Среди привитых с 14 июня по 11 июля москвичей разыгрывают автомобили. Поучаствовать в лотерее смогут те, кто получит первый компонент вакцины. В Подмосковье счастливчик, сделавший первый укол вакцины с 15 по 25 июня, получит трехкомнатную квартиру. Россияне могут выбрать одну из трех отечественных вакцин.

Причины разные

При этом причины для вакцинации сейчас у всех разные. В теории те, кто действительно заботится о здоровье, должны были привиться первыми. Но кому-то мешала лень, кто-то полагался на авось и сейчас понял, что ждать больше не имеет смысла. Другие сомневались в необходимости вакцинации, но передумали. А третьи поняли, что жизнь без прививки станет банально сложнее.

Например, москвичка Татьяна в разговоре с «360» честно призналась, что не стала бы вакцинироваться, если бы не принимались меры против непривитых граждан. Последней каплей, по словам собеседницы, стала статья о том, что небо закрывается для тех, кто не прошел вакцинацию.

«Для меня перелеты очень важны. Я планирую в ближайшее время побывать у родителей, которые живут в другом городе. А без прививки я не смогу купить билеты. Кроме того, стали появляться рестораны с COVID-free-зонами», — пояснила Татьяна.

Она добавила, что оценила все возможные ограничения и поняла — без прививки в будущем придется довольно тяжело. Поэтому отправилась вакцинироваться. Аналогичные аргументы приводят очень многие: сложности на работе, ограничение передвижений и досуга.

Куда реже встречаются те, кто говорит, что просто не хочет умереть от вируса. Среди них Станислав. Он не скрывает, что боится, и поэтому как только появилась возможность, отправился вместе с женой в мобильный центр вакцинации. За время пандемии от вируса умерли несколько его друзей, и это заставило Станислава пересмотреть свои взгляды на прививку.

«Я не хотел вакцинироваться. Но потом увидел, на что способна эта зараза. Умерли еще не старые люди, буквально сгорели, и семьи даже не смогли с ними проститься по-человечески. Я не хочу так мучиться и не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. И я не верю в конспирологический бред антипрививочников», — сказал Станислав.

Он предложил устраивать для противников вакцинации экскурсии в красные зоны больниц и госпиталей. По словам Станислава, это должно сильно изменить мировоззрение отказников. Вот только многие передумают уже на больничной койке.

Так случилось и с Анной Сергеевной. Она была против вакцинации — сейчас говорит, что и сама не знала почему. Поменять взгляды заставила болезнь — у 61-летней москвички на 35% поражены легкие, уже неделю за жизнь Анны Сергеевны борются врачи. По ее словам, если была бы возможность вернуть время назад — непременно прошла бы вакцинацию.