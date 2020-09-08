Мария Колесникова нашлась на границе с Украиной через день после исчезновения. Главное

Марию Колесникова — одного из лидеров оппозиции Белоруссии — задержали на границе с Украиной. Сутки ее искали после исчезновения в центре Минска, а нашли вместе с двумя соратниками из координационного совета. При этом версии государственного пограничного комитета и оппозиции об обстоятельствах задержания расходятся. «360» рассказывает главное, что известно к этому часу.

Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что Колесникову якобы посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Милиция этого не подтвердила — там утверждали, что не знают, где находится лидер оппозиции. В президиуме координационного совета заявили, что их соратницу задержали.

Что говорят официальные власти

Сначала в минской милиции отметили, что ничего не знают о задержании Марии Колесниковой. Не было у правоохранителей и данных о судьбе двух других членов КС — Ивана Кравцова и Максима Богрецова. Последний позже вышел на связь.

Вечером 7 сентября сотрудники милиции начали искать Колесникову. К ним приступили после того, как родственники женщины подали заявление о ее исчезновении.

В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля Белоруссии настаивали, что не имеют отношения к задержанию одного из лидеров оппозиции. В КГБ республики комментариев не дали, а пограничники отказались говорить о том, выезжала ли Колесникова за рубеж.

Некоторые СМИ писали, что политик находилась под подпиской о невыезде. Сторонник Колесниковой и юрист Максим Знак заметил, что у него нет подобных данных. Информацию об одном из лидеров оппозиции, уточнила «Газета.ru», он назвал противоречивой и непонятной.

Что известно сейчас

Спустя сутки в Пограничном комитете Белоруссии заявили, что члены координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили контроль в пункте пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе. По данным БелТА, Колесникову при этом задержали, а Кравцов и Родненков закончили оформление и отправились в сторону Украины.

Адвокату оппозиционера Людмиле Казак неизвестно, где находится Мария Колесникова. Юрист заметила, что собирается в Генпрокуратуру. Она заявила РИА «Новости», что Колесникову до сих пор разыскивают.

Белорусское Агентство телевизионных новостей опубликовало видео, которое снято в ночь на 8 сентября. Издание утверждает, что Кравцову и Родненкову удалось сбежать при задержании.

В материале указано, что члены КС прошли пограничный и таможенный контроль, но не выдержали при осмотре авто и резко «рванули в сторону Украины». При этом машина якобы чуть не сбила пограничника, а Колесникову из нее буквально выбросили.

«Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — подчеркнули в Госпогранкомитете.

После официального подтверждения задержания Колесниковой в КС белорусской оппозиции заявили, что не знают о местонахождении ни самой женщины, ни Родненкова с Кравцовым. Координационный совет заявил, что Колесникова не собиралась уезжать.

Украинские пограничники подтвердили, что представители оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Колесниковой, по их словам, в стране нет. По данным белорусской погранслужбы, с политиком все в порядке и помощь медиков ей не требуется.