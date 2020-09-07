Минская милиция заявила, что не знает об исчезновении Колесниковой и других членов КС

Минская милиция не владеет информацией о задержании представителей Координационного совета белорусской оппозиции. У правоохранителей нет данных и о задержании Марии Колесниковой.

Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил агентству, что получил от сторонников информацию о задержании Колесниковой. В пресс-службе КС отметили, что трое представителей совета — Мария Колесникова, Иван Кравцов и Максим Богрецов — не выходят с ними на связь. По данным собеседника, их поисками занялись адвокаты.

«У меня такой информации нет», — сказала Ганусевич в ответ на вопрос о задержании трех членов КС.

О создании Координационного совета по транзиту власти объявили члены оппозиции Белоруссии, которые не согласились с результатами недавних выборов президента республики. Генеральная прокуратура возбудила против них уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Максимальный срок наказания по ней — до пяти лет колонии.

В генпрокуратуре подчеркнули, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Члены КС эти обвинения отрицают — в совете утверждают, что все цели и способы, которые они заявили, полностью законны и основаны на Конституции Белоруссии.