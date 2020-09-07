Белорусская милиция начала поиски Марии Колесниковой. Ее похитили неизвестные

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — сказано в сообщении.

Утром 7 сентября Колесникову похитили в центре Минска, возле здания Национального художественного музея. Одна из очевидцев рассказывала, что политика схватили неизвестные в гражданской одежде и в масках. Колесникову, по словам свидетельницы, затащили в микроавтобус с надписью «Связь».

В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что не имеют отношения к задержанию Колесниковой.

В КГБ республики не стали комментировать ситуацию. В погранслужбе отказались сообщить, выехала ли Колесникова за границу. На прошлой неделе белорусские силовики вывезли к польской границе Ольгу Ковалькову, которая, как и Колесникова, входит в президиум координационного совета оппозиции. Ковалькова рассказывала, что ее вынудили покинуть страну, угрожая длительным тюремным заключением.