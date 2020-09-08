Белоруссия заявила, что Колесникова и еще два члена КС попытались уехать на Украину. СМИ узнали о ее задержании

Пограничный комитет Белоруссии распространил информацию о том, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов переходили границу с Украиной.

«Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ на белорусско-украинской границе», — сказал «Интерфаксу» официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Тем временем белорусское агентство «БелТА» передает, что Колесникова задержана при попытке пересечь границу.

В понедельник, 7 сентября, появилась информация о пропаже Колесниковой, Родненкова и Кравцова. Марию в последний раз видели в центре Минска утром. Потом, по словам очевидца, ее посадили в автобус и увезли.

Вечером того же дня стало известно, что родственники Колесниковой подали заявление в милицию об ее исчезновении. Правоохранители сообщили, что ищут Марию.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что за случившимся стоят белорусские власти. По ее мнению, таким образом они хотят запугать оппозицию. Тихановская отметила, что ничего у них не получится, КС продолжит свою работу, а люди и дальше будут выходить на улицы.

Мария Колесникова во время предвыборной кампании работала в штабе одного из кандидатов в президенты — Виталия Бабарико. После того, как его арестовали и не допустили до выборов, она начала поддерживать Тихановскую. Чуть позже оппозиция создала Координационный совет, в числе прочих в него вошла Колесникова. Ее кандидатуру также рассматривали в качестве лидера созданной оппозиционными силами партии «Вместе».