Один из членов КС белорусской оппозиции вышел на связь после слухов об исчезновении

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, старший вице-президент EPAM Максим Богрецов вышел на связь после сообщений о пропаже его и нескольких других представителей совета. В частности, Марии Колесниковой.

«Максим Богрецов вышел на связь, с ним все хорошо», — написало издание TUT.BY.

Ранее появились сообщения о том, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову ищут соратники. Очевидцы сообщили, что женщину посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Как уточнил пресс-секретарь КС Антон Родненков, Колесникова 7 сентября приехала в центр Минска по делам. Другой представитель организации Максима Знак утверждает, что женщину задержали. Милиция проверяет эту информацию.

Знак рассказывал и о том, что не смог выйти на связь с Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

Белорусская оппозиция недавно заявила о создании новой партии «Вместе». Ее лидером может стать Мария Колесникова. Документы для этого готовились. Колесникова до президентских выбора являлась членом штаба Виктора Бабарико. После его ареста она фактически возглавила штаб.