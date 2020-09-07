Один из членов КС белорусской оппозиции вышел на связь после слухов об исчезновении
«Максим Богрецов вышел на связь, с ним все хорошо», — написало издание TUT.BY.
Ранее появились сообщения о том, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову ищут соратники. Очевидцы сообщили, что женщину посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
Как уточнил пресс-секретарь КС Антон Родненков, Колесникова 7 сентября приехала в центр Минска по делам. Другой представитель организации Максима Знак утверждает, что женщину задержали. Милиция проверяет эту информацию.
Знак рассказывал и о том, что не смог выйти на связь с Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.
Белорусская оппозиция недавно заявила о создании новой партии «Вместе». Ее лидером может стать Мария Колесникова. Документы для этого готовились. Колесникова до президентских выбора являлась членом штаба Виктора Бабарико. После его ареста она фактически возглавила штаб.