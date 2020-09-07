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    07 сентября 2020, 12:12

    Один из членов КС белорусской оппозиции вышел на связь после слухов об исчезновении

    Наза Салех Захи

    Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, старший вице-президент EPAM Максим Богрецов вышел на связь после сообщений о пропаже его и нескольких других представителей совета. В частности, Марии Колесниковой.

    «Максим Богрецов вышел на связь, с ним все хорошо», — написало издание TUT.BY.

    Ранее появились сообщения о том, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову ищут соратники. Очевидцы сообщили, что женщину посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

    Как уточнил пресс-секретарь КС Антон Родненков, Колесникова 7 сентября приехала в центр Минска по делам. Другой представитель организации Максима Знак утверждает, что женщину задержали. Милиция проверяет эту информацию.

    Знак рассказывал и о том, что не смог выйти на связь с Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

    Белорусская оппозиция недавно заявила о создании новой партии «Вместе». Ее лидером может стать Мария Колесникова. Документы для этого готовились. Колесникова до президентских выбора являлась членом штаба Виктора Бабарико. После его ареста она фактически возглавила штаб.

    Новости SMI.FM