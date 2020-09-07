Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову потеряли в Минске

Члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову потеряли соратники. Очевидцы сообщают, что женщину посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Колесникова была одна в центре Минска по делам, сообщил пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков. Он узнал о ее исчезновении от издания Tut.by.

По словам члена президиума координационного совета Максима Знака, Колесникову задержали. Об этом он сообщил РИА «Новости». При этом милиция сейчас проверяет информацию о похищении женщины.

Ранее белорусская оппозиция заявила о создании новой партии «Вместе». Лидером может стать Мария Колесникова. Она говорил о том, что документы на регистрацию партии подадут в ближайшем будущем.

До выборов Колесникова была членом штаба Виктора Бабарико. После его ареста она фактически стала главой штаба, так как другие его соратники не были известны общественности. После выборов и начала протестов только Колесникова не покинула страну. Политологи отмечают, что Мария хорошо выступает на митингах и постоянно находится на виду. Она стала новым лидером оппозиционного движения.