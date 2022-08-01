Китай прогнул Штаты? Почему США отказались от обострения конфликта на Тайване

Спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси отказалась от официальной поездки на Тайвань. Это могло стать причиной эскалации конфликта в регионе. Все дело в угрозах со стороны Китая и ослаблении позиций США при президенте Джо Байдене.

Китай против США

В конце июля мировые СМИ сообщили, что Нэнси Пелоси, которую считают третьим человеком в США после президента и вице-президента, якобы планирует посетить Тайвань в ходе визита в страны Азии. Однако в анонсе поездки острова не было — обсуждать «общие интересы и ценности» официально Пелоси собиралась только с Сингапуром, Малайзией, Южной Кореей и Японией.

Тем не менее после того, как в СМИ появилась информация о возможной поездке Пелоси на Тайвань, Минобороны КНР официально потребовало от США отменить визит. В противном случае Китай предупредил о значительном ухудшении китайско-американских отношений и принятии «решительных мер».

«Если американская сторона будет настаивать, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о „независимости Тайваня“», — заявили в Минобороны КНР.

Более того, китайский провластный журналист написал в соцсетях, что если истребители США будут сопровождать самолет Пелоси на Тайвань, это могут счесть вторжением и сбить его. На публикацию обратило внимание агентство Reuters.

Несмотря на отсутствие официальной информации о планах по посещению Тайваня, издание China Times заявило, что Нэнси Пелоси все же приедет на остров 2 и 3 августа для переговоров с местной администрацией.

В МИД Тайваня эти планы пока не подтвердили. Издание Global Times предположило, что самолет с американским политиком может приземлиться на Тайване под двумя предлогами: из-за некоей технической неисправности или якобы для дозаправки.

Ранее издание Politico заявило, что в случае обострения ситуации на Тайване США переключат внимание с Украины на этот регион.

Неудобное положение

Посетит ли Нэнси Пелоси Тайвань без официального визита в Пекин и разрешения на встречу с местной администрацией со стороны руководства страны, остается неясным. Однако директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев уверен, что Пелоси все же отговорили от опасной затеи.

«Перед выборами законодатели позволяют себе вмешиваться во внешнюю политику. Но когда они это делают по своей инициативе, получается не очень хороший результат, как мы видим. Своим заявлением Пелоси уже поставила Америку в дурацкое положение», — уверен Рогулев.

Если она сейчас не полетит на Тайвань, скажут: «Вот, Америка уже ослабла настолько, что Китай только надавил, они уже отказались от визита». Если полетит, скажут: «Вот, Америка разжигает третью мировую войну» Юрий Рогулев.

Историк подчеркнул, что сейчас внешняя политика в Соединенных Штатах стала предметом межпартийной борьбы и используется в предвыборных целях. При этом последствия у опрометчивого решения Пелоси могут быть очень серьезными, ведь речь идет не о простом обострении, отметил Рогулев.

«Это связано не просто с обострением, а с отказом от определенной американской позиции, от подписанных протоколов между США и Китаем, где признавался „один Китай“. Это ведь третье должностное лицо в государстве, это все равно что она прилетела бы на Сахалин без согласования с Москвой», — подчеркнул историк.

Более того, проблемы у США в случае эскалации на Тайване могут возникнуть не только политические, но и экономические, добавил он. Дело в том, что Америка закупает огромное количество товаров именно в Китае.

«Сейчас идти на обострение — значит обострить инфляцию. Если сократится приток каких-то товаров в США, там вообще полки могут опустеть, им нечего носить будет, есть нечем будет — ни ложек, ни вилок, ни тарелок — это все покупается в Китае. Плюс Китай, во-первых, имеет огромные инвестиции в США. Во-вторых, он на руках имеет около триллиона долларов долговых обязательств Америки», — заключил Рогулев.