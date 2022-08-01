США переключат внимание с Украины и Тайвань в случае эскалации — СМИ
Politico: США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации конфликта
Власти США переключат свое внимание с ситуации на Украине в сторону Тайваня, в случае эскалации на китайском острове. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на неназванного европейского дипломата.
«США переключат свое внимание с Украины на Тайвань из-за напряженных отношений с Китаем», — заявил источник.
Также он отметил, что в данный момент ситуация с Тайванем не вызывает большого напряжения в НАТО.
«Она может легко накалиться в любой момент, но пока на беспокойства нет», — заключил
дипломат.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать полномасштабный военный конфликт между Китаем и США.