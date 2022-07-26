Китай выступил против поездки спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань

Армия Китая не будет сидеть «сложа руки», если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит с визитом Тайвань, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он пообещал принять меры для пресечения попыток внешнего вмешательства, сообщило РИА «Новости».

Власти Китая потребовали от США выполнения обещания не поддерживать независимость Тайваня. В связи с этим в Минобороны КНР американские власти призвали отменить поездку Пелоси.

«Если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности», — отметил Тань Кэфэй.

От поездки на Тайвань США призвали отказаться и в китайском МИД, сообщил RT. Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь заявил, что КНР будет рассматривать визит Пелоси как нарушение принципа единого Китая.

По мнению политолога Юрия Светова, Нэнси Пелоси хочет набрать политические очки перед выборами в американский сенат. Так он объяснил ее стремление посетить Тайвань.