Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не посетила Тайвань, поскольку Штаты не готовы к военному противостоянию с Китаем. Такое заявление в Telegram-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Она решила клясться в „нерушимой верности“ союзникам в других местах», — написал он.

По его словам, это говорит о воплощении российских прогнозов. Пушков заявил, что США только на словах выстраивают образ угрожающей державы, готовой к провокациям. На деле же Штаты оказались не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт.

«Моральная победа Китая», — подытожил он.

Утром 31 июля стало известно, что самолет с Пелоси на борту вылетел с Гавайских островов. Она продолжила азиатское турне. В дальнейшем маршруте Тайвань не указан.