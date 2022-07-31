Женщина в самолете чуть не начала войну. Почему весь мир следит за вояжем Нэнси Пелоси

Последние несколько дней внимание мировой прессы приковано к возможному визиту спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Журналисты следят за передвижением ее самолета, а политики и военные эксперты говорят о росте напряженности американо-китайских отношений. По мнению ряда специалистов, посещение острова может дать начало войне. Почему визит чиновницы рассматривают так остро, для чего ей нужно на Тайвань и чем разрешится вопрос — в материале «360».

Спикеры палаты представителей США не посещали Тайвань с 1997 года. Все изменилось, когда стало известно о потенциальной поездке Нэнси Пелоси на остров. Изначально ее ждали там в апреле этого года — из-за ковида поездку пришлось перенести на неопределенный срок.

Срок определился. На прошлой неделе стало известно, что Пелоси запланировала посещение острова во время азиатского турне (в списке стран — Япония, Сингапур, Индонезия и Малайзия). Против этого выступил президент США Джо Байден. Посовещавшись с военными, он заявил, что «это не хорошая идея прямо сейчас». Впрочем, так посчитали и по другую сторону океана.

Китайское предупреждение

На сообщения традиционно остро отреагировали в КНР. Тайвань там считают своей территорией, напоминая о принципе «одного Китая».

Еще в мае официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил на заявление президента США Джо Байдена о готовности защищать Тайвань. Китайский дипломат призвал американского лидера не забывать о принципе «одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике». Ван Вэньбин дал понять — Китай предостерегает Штаты от поддержки идеи о независимости острова.

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Несколько дней назад председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонную беседу с президентом Байденом. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, включая проблему Тайваня. Си Цзиньпин в очередной раз представил принципиальную позицию страны — он предупредил президента США о невмешательстве в тайваньский вопрос.

Пиар на Тайване

Визит Пелоси на Тайвань вполне возможен, однако спикер палаты представителей США преследует исключительно личные цели, заявил журналист и политолог Юрий Светов. По его мнению, поездку анонсировали для набора политических очков — скоро в Штатах состоятся выборы в сенат.

«Ей больше 80 лет, а она вновь избирается в сенат, вот и хочет набрать политических очков. Заметьте, что военные США тоже высказались против поездки Пелоси, они всерьез опасаются ответных мер от Китая. Посмотрим, что возьмет вверх — политический разум или политическая целесообразность», — высказался о проблеме эксперт.

Внимание, самолет

Напряжение росло, и накануне стало известно, что правительственный самолет с Нэнси Пелоси взлетел с с авиабазы ВВС Трэвис в Калифорнии. Он направился в сторону Азии — пользователи со всего мира ринулись к экранам компьютеров, чтобы отследить маршрут лайнера.

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США безвозвратно утратили связь с реальностью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала ситуацию вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань. По словам Захаровой, полеты спикера палаты представителей конгресса США являются опасным военно-политическим авантюризмом.

Однако спустя пару часов самолет Пелоси приземлился на Гавайях. Спикер сообщила, что планирует посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. В этом списке не оказалось Тайваня.

Сенатор Алексей Пушков назвал такой поворот сценария «моральной победой Китая». По словам политика, США оказались не готовы к войне с КНР, поэтому Пелоси «решила клясться в „нерушимой верности“ союзникам в других местах».

Тайваню предрекли «украинский сценарий»

Полет Пелоси можно рассмотреть как провокацию Китая со стороны США, заявил «360» политолог-американист Малек Дудаков. Он добавил, что это не первая и не последняя американская провокация.

По словам эксперта, спикер палаты представителей конгресса уже меняет свой график. Она может не прибыть на Тайвань, опасаясь выхода ситуации из-под контроля. Однако в целом американская позиция по вопросу не изменится — Штаты продолжат накачивать остров оружием и поддерживать антикитайские настроения, отметил эксперт.

С учетом того, как Китай провоцируют, нельзя исключать того, что какой-то украинский сценарий на Тайване произойдет Малек Дудаков политолог.

Дудаков отметил, что в США допустили возможность конфликта в ближайшие 18 месяцев. Политолог предположил, что в будущем ситуация приведет к большому конфликту, но сейчас наступит определенная разрядка.

Сенатор Алексей Пушков не исключил, что возможный визит Пелоси на Тайвань станет «спусковым курком войны» между Китаем и США. Политик отметил — сценарий маловероятен, но все же вполне допустим.