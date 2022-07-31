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    31 июля 2022, 20:24

    Женщина в самолете чуть не начала войну. Почему весь мир следит за вояжем Нэнси Пелоси

    Политолог Дудаков допустил развитие конфликта на Тайване по «украинскому сценарию»

    Антон Ишбульдин, Людмила Городничева

    Последние несколько дней внимание мировой прессы приковано к возможному визиту спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Журналисты следят за передвижением ее самолета, а политики и военные эксперты говорят о росте напряженности американо-китайских отношений. По мнению ряда специалистов, посещение острова может дать начало войне. Почему визит чиновницы рассматривают так остро, для чего ей нужно на Тайвань и чем разрешится вопрос — в материале «360».

    Женщина в самолете чуть не начала войну. Почему весь мир следит за вояжем Нэнси Пелоси

    Спикеры палаты представителей США не посещали Тайвань с 1997 года. Все изменилось, когда стало известно о потенциальной поездке Нэнси Пелоси на остров. Изначально ее ждали там в апреле этого года — из-за ковида поездку пришлось перенести на неопределенный срок.

    Срок определился. На прошлой неделе стало известно, что Пелоси запланировала посещение острова во время азиатского турне (в списке стран — Япония, Сингапур, Индонезия и Малайзия). Против этого выступил президент США Джо Байден. Посовещавшись с военными, он заявил, что «это не хорошая идея прямо сейчас». Впрочем, так посчитали и по другую сторону океана.

    Китайское предупреждение

    На сообщения традиционно остро отреагировали в КНР. Тайвань там считают своей территорией, напоминая о принципе «одного Китая».

    Еще в мае официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил на заявление президента США Джо Байдена о готовности защищать Тайвань. Китайский дипломат призвал американского лидера не забывать о принципе «одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике». Ван Вэньбин дал понять — Китай предостерегает Штаты от поддержки идеи о независимости острова.

    Женщина в самолете чуть не начала войну. Почему весь мир следит за вояжем Нэнси Пелоси | Изображение 1Источник фото: Clement Souchet / Unsplash. com

    Несколько дней назад председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонную беседу с президентом Байденом. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, включая проблему Тайваня. Си Цзиньпин в очередной раз представил принципиальную позицию страны — он предупредил президента США о невмешательстве в тайваньский вопрос.

    Пиар на Тайване

    Визит Пелоси на Тайвань вполне возможен, однако спикер палаты представителей США преследует исключительно личные цели, заявил журналист и политолог Юрий Светов. По его мнению, поездку анонсировали для набора политических очков — скоро в Штатах состоятся выборы в сенат.

    «Ей больше 80 лет, а она вновь избирается в сенат, вот и хочет набрать политических очков. Заметьте, что военные США тоже высказались против поездки Пелоси, они всерьез опасаются ответных мер от Китая. Посмотрим, что возьмет вверх — политический разум или политическая целесообразность», — высказался о проблеме эксперт.

    Внимание, самолет

    Напряжение росло, и накануне стало известно, что правительственный самолет с Нэнси Пелоси взлетел с с авиабазы ВВС Трэвис в Калифорнии. Он направился в сторону Азии — пользователи со всего мира ринулись к экранам компьютеров, чтобы отследить маршрут лайнера.

    Женщина в самолете чуть не начала войну. Почему весь мир следит за вояжем Нэнси Пелоси | Изображение 2Источник фото: Pixabay

    США безвозвратно утратили связь с реальностью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала ситуацию вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань. По словам Захаровой, полеты спикера палаты представителей конгресса США являются опасным военно-политическим авантюризмом.

    Однако спустя пару часов самолет Пелоси приземлился на Гавайях. Спикер сообщила, что планирует посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. В этом списке не оказалось Тайваня.

    Сенатор Алексей Пушков назвал такой поворот сценария «моральной победой Китая». По словам политика, США оказались не готовы к войне с КНР, поэтому Пелоси «решила клясться в „нерушимой верности“ союзникам в других местах».

    Тайваню предрекли «украинский сценарий»

    Полет Пелоси можно рассмотреть как провокацию Китая со стороны США, заявил «360» политолог-американист Малек Дудаков. Он добавил, что это не первая и не последняя американская провокация.

    По словам эксперта, спикер палаты представителей конгресса уже меняет свой график. Она может не прибыть на Тайвань, опасаясь выхода ситуации из-под контроля. Однако в целом американская позиция по вопросу не изменится — Штаты продолжат накачивать остров оружием и поддерживать антикитайские настроения, отметил эксперт.

    С учетом того, как Китай провоцируют, нельзя исключать того, что какой-то украинский сценарий на Тайване произойдет

    Малек Дудаков

    политолог.

    Дудаков отметил, что в США допустили возможность конфликта в ближайшие 18 месяцев. Политолог предположил, что в будущем ситуация приведет к большому конфликту, но сейчас наступит определенная разрядка.

    Сенатор Алексей Пушков не исключил, что возможный визит Пелоси на Тайвань станет «спусковым курком войны» между Китаем и США. Политик отметил — сценарий маловероятен, но все же вполне допустим.