Global Times сообщили о возможной посадке самолета Пелоси на Тайване под двумя предлогами

Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может совершить посадку на Тайване якобы из-за технической неисправности или под предлогом дозаправки. Об этом сообщило агентство Global Times.

По данным издания, если у самолета Пелоси возникнут реальные проблемы, то китайские военные могут позволить воздушному судну приземлиться в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море. Также возможными вариантами для посадки могут стать и другие аэропорты материкового Китая.

По словам профессора Народного университета Китая Дяо Дамина, тот факт, что Тайвань не включили в официальную программу рабочей поездки Пелоси, может говорить, что она не осмеливается бросить прямой и публичный вызов Китаю. Вместе с тем профессор не исключил, что Пелоси все же попытается посетить Тайвань.

Ранее газета Politico сообщила, что власти США переключат свое внимание с ситуации на Украине на Тайвань из-за напряженных отношений с КНР. Источник издания добавил, что ситуация на острове может легко накалиться в любой момент.