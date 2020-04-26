    26 апреля 2020, 11:19

    «Отписка!» Вслед за Тодоренко в соцсетях затравили и ее мужа Влада Топалова

    Эля Данилюк

    После заявления Регины Тодоренко о «психически больных» женщинах, жалующихся на мужей, палки полетели в сторону супруга телеведущей Влада Топалова. Его подписчики в Instagram потребовали извинений и от него.
    «Отписка!» Вслед за Тодоренко в соцсетях затравили и ее мужа Влада Топалова

    Певец выложил пост с гитарным исполнением песни, но творчество никто не оценил. Комментаторы начали писать кумиру гневные комментарии и посоветовали ему так же извиниться перед всеми, как это сделала его жена.

    «Сказала жена, а муж не при делах! Это очень низко как мужчине оправдывать других недомужчин!», — написала одна из поклонниц. «Почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Отписка», — заявила другая.

    Сам певец, видимо, в полемику решил не вступать. Зато на защиту Тодоренко встала блогер Настасья Самбурская. Она попросила не путать женщин, которым реально нужна помощь из-за домашнего насилия, с теми, кто просто «выносит мозг» мужьям и «получает подзатыльники».

    Регина Тодоренко в интервью сказала, что женщины, которые жалуются во всеуслышание об избиении мужьями, психически больны. Такое заявление вызвало широкий резонанс в Сети.