«Отписка!» Вслед за Тодоренко в соцсетях затравили и ее мужа Влада Топалова

Певец выложил пост с гитарным исполнением песни, но творчество никто не оценил. Комментаторы начали писать кумиру гневные комментарии и посоветовали ему так же извиниться перед всеми, как это сделала его жена.

«Сказала жена, а муж не при делах! Это очень низко как мужчине оправдывать других недомужчин!», — написала одна из поклонниц. «Почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Отписка», — заявила другая.

Сам певец, видимо, в полемику решил не вступать. Зато на защиту Тодоренко встала блогер Настасья Самбурская. Она попросила не путать женщин, которым реально нужна помощь из-за домашнего насилия, с теми, кто просто «выносит мозг» мужьям и «получает подзатыльники».

Регина Тодоренко в интервью сказала, что женщины, которые жалуются во всеуслышание об избиении мужьями, психически больны. Такое заявление вызвало широкий резонанс в Сети.