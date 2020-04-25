«Не знала о масштабах проблемы»: Регина Тодоренко стала активисткой против домашнего насилия

Ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко написала пост с извинениями за свои слова о домашнем насилии. И предложила жертвам рукоприкладства делиться своими историями в ее Instagram.

«Теперь моя площадка в Instagram станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!» — написала телеведущая.

Она добавила, что еще сутки назад не подозревала о масштабе проблемы.

«За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов… поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по ее искоренению» — заявила Тодоренко.

Популярная ведущая отметила, что «оступилась и ошиблась».

«Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться», — сообщила Тодоренко.

Ранее она назвала психически больными женщин, которые открыто заявляют о том, что их бьет муж. Это вызвало волну возмущения среди пользовательниц соцсетей. Журнал Glamour лишил ведущую премии «Женщина года».