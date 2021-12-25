Изменения в обязательном техосмотре, Fan ID, уголовное наказание для лихачей. Какие нововведения ждут россиян

Сенаторы Совета Федерации на заседании 24 декабря приняли сразу несколько законов. Теперь отменен обязательный техосмотр личных авто россиян, водителям-лихачам грозит уголовная ответственность, в России появится единая государственная система биометрических данных, а для лечения некоторых заболеваний у детей разрешат использовать препараты офф-лейбл. «360» разбирался, какие основные нововведения ждут россиян.

Отмена техосмотра личных авто

Теперь, согласно новому нормативному акту, не будут подлежать обязательному техосмотру легковые автомобили и мотоциклы, которыми пользуются только в личных целях.

При этом по-прежнему будут подлежать осмотру такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров или связанной с перевозками работы.

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При смене владельца авто, изменении его конструкции или основных деталей, а также постановке на учет техосмотр также останется обязательным.

Тюрьма для водителей-лихачей

Водителям-лихачам теперь грозит до трех лет уголовной ответственности за правонарушения. Распространяться ужесточение наказания будет на уже серьезно нарушавших ПДД.

Речь идет о превышении установленной скорости более чем 60 или 80 километров в час.

За повторный выезд на встречную полосу, на встречные трамвайные пути также предусматривается уголовная ответственность. Исключение составляет только необходимость объезда препятствия.

Эти меры наказания не распространятся на нарушения, которые засекли средствами автоматической фиксации, следует из пояснительной записки.

Запрет на вылов дельфинов, китов и морских свиней

Ограничения на вылов морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России могут устанавливаться для их сохранения. Сюда же включается запрет и закрытие рыболовства отдельных видов.

Документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

Единая госсистема биометрических данных

Создание единой государственной системы биометрических данных одобрили в Совфеде. В этой системе россияне смогут самостоятельно размещать свои образцы, не посещая госорганы.

Делать это россияне смогут с использованием доверенного ПО с применением подтвержденной учетной записи в ЕСИА, а также данных с чипа на загранпаспорте.

Правительство определит перечень случаев, при которых могут быть использованы такие биометрические образцы.

Специализированные винодельческие ярмарки

В России разрешили проводить специализированные винодельческие ярмарки. Все торговые места на них должны быть отведены под продажу только разрешенной продукции, время работы такой ярмарки не должно превышать двух недель.

На специализированных ярмарках можно будет рекламировать крепленое и игристое вино.

Fan ID

Введено понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Это электронный документ — паспорт болельщика (Fan ID). По нему можно будет идентифицировать зрителя или участника мероприятия, либо же лиц, которые обеспечивают безопасность и общественный порядок. Получить такой документ можно будет на портале госуслуг.

Правительство определит список турниров, на которые можно будет попасть только с Fan ID. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Это нововведение вызвало споры. Так, бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с «360» заметил, что закон ударит по организованным группировкам болельщиков, которые составляют значительную часть зрителей на матчах.

Штрафы для операторов связи

За пропуск так называемых подменных номеров операторы связи заплатят штрафы. Для должностных лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для ИП — от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

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Препараты офф-лейбл для лечения детей

В России разрешили использование при лечении детей препаратами офф-лейбл. Это лекарства, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям, отметил ТАСС.

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Также документом устанавливается, что достигший совершеннолетия россиянин, может до достижения им 21 года продолжить лечение в детском центре, где оно было начато.

Ликвидация экологического ущерба

Владельцы предприятий теперь должны разрабатывать план действий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. Сделать это необходимо за пять лет до конца срока эксплуатации объектов. Также по этому плану нужно будет получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Вводится положение об «окрашивании» экоплатежей. Это сделано для того, чтобы не допустить их нецелевого использования.

Соцвыплаты и алименты

Единовременные соцвыплаты, которые россиянин получил по решению президента или кабмина, запретили списывать без согласия заемщика в счет погашения долга по потребительским кредитам.

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Должник также может обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Теперь россиянин понесет ответственность за перечисление алиментов в неполном объеме, а также в случае неполной уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Суд, иск и допрос

Еще один закон разрешит отменить судебное решение в том случае, если оно основывалось на противоречащих Конституции положениях или же применялось в неверном истолковании.

Норма распространится на еще не исполненные или исполненные не полностью судебные постановления.

Также россияне смогут в электроном виде подавать в суд иски, жалобы, представления и другие документы. Сделать это можно с помощью портала госуслуг, определенной Верховным Судом РФ информационной системы, или через систему электронного документооборота.

Разрешат проводить по видеосвязи допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов.

Исключение составляют случаи риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.