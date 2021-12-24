Совфед одобрил закон о запрете вылова дельфинов, китов и морских свиней

Совет Федерации одобрил закон о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. Документ должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Согласно закону, для сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения на их вылов в исключительной экономической зоне России, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов, уточнило РИА «Новости».

Ранее выловом морских млекопитающих можно было заниматься по квоте. Ее выдавало Росрыболовство. Такой порядок критиковали защитники животных. Они указывали на то, что дельфинам, белухам, косаткам и многим другие ценным животным угрожает вылов. В 2018 году ситуация изменилась после того, как стало известно «китовой тюрьме» в Приморском крае.

Всего в бухте находились 11 детенышей косаток и 90 белух. Браконьеры хотели продать в Китай. Против организаторов этого бизнеса завели уголовное дело. В начале декабря «китовая тюрьма» была полностью закрыта.