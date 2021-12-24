Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

В Совете Федерации на заседании 24 декабря одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей. О нововведении написало РИА «Новости».

Законопроект внесли первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Думы Евгений Москвичев и Андрей Кутепов — глава комитета Совфеда по экономической политике.

Согласно новому нормативному акту, обязательному техосмотру не будут подлежать легковые автомобили и мотоциклы, которыми пользуются только в личных целях. Такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров или работы, связанной с перевозками, осмотру по-прежнему подлежать будет.

Также техосмотр останется обязательным при смене владельца машины, изменении ее конструкции или основных деталей, а также постановке авто на учет. Ранее эту инициативу уже поддерживали в правительстве, внося небольшие коррективы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что новая норма в итоге затронет больше 50% автомобилей.