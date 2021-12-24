Экс-тренер «Зенита»: решение по Fan ID нужно пересмотреть

Государственной думе стоит пересмотреть свое решение по введению системы Fan ID (паспорта болельщика) для лиц, посещающих футбольные матчи. Это мнение в беседе с «360» высказал бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт.

По словам Рапопорта, подобные решения стоит обсуждать не в Думе, а в футбольных кругах. По его мнению, это ударит по организованным группировкам болельщиков, которые составляют значительную часть зрителей на матчах.

Он отметил, что пока существуют ограничения на посещение спортивных мероприятий на фоне пандемии, отсутствие фанатов не будет заметно, но отразится в будущем.

«Думаю, все эти моменты еще будут обсуждаться. Болельщикам нужно сделать так, чтобы им стало комфортно», — заявил Рапопорт.

Рапорт добавил, что введение паспорта болельщика скажется на клубах, которые лишатся активной поддержки и потеряют часть дополнительных средств за вырученные билеты.

Тренер считает, что борьбу с эксцессами на футбольных матчах стоит вести другими способами и Госдума поторопилась с введением Fan ID.

Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон вступает в силу 1 июня 2022 года.

Ранее о своем решении отказаться от оформления паспорта болельщика объявило объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона».