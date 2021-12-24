Закон о тюремных сроках для водителей-лихачей одобрили в Совфеде

Закон об уголовной ответственности на срок до трех лет для водителей-лихачей одобрили на заседании Совета Федерации. Ужесточенное наказание будет распространяться на тех, кто уже совершал серьезные нарушения ПДД ранее.

Речь идет, в частности, о превышении установленной скорости более чем 60 или 80 километров в час, сообщил «Интерфакс».

Также уголовная ответственность предусматривается за повторный выезд на встречную полосу, на встречные трамвайные пути. Исключение — необходимость объезда препятствия.

При этом, согласно пояснительной записке, предлагаемые меры наказания не будут распространяться на нарушения, которые засекли средствами автоматической фиксации.

Максимальное наказание за указанные нарушения предусматривает лишение свободы на срок до трех лет плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Еще одна санкция — штраф от 300-500 тысяч рублей, или в размере зарплаты за два-три года, или принудительные работы на срок до двух лет.