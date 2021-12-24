Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика

Сенаторы Совета Федерации приняли закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа граждан на спортивные соревнования. Об этом сообщил ТАСС.

Введено понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Им станет электронный документ, который будет идентифицировать зрителя или участника спортивного мероприятия, либо лиц, обеспечивающих безопасность и общественный порядок. Получить Fan ID можно будет на портале госуслуг.

Кабинету министров предстоит определить перечень официальных спортивных соревнований, доступ на которые будет разрешен только с паспортом болельщика. Возможность купить билет на матчи будет также только у владельца Fan ID, затем лицо будет обязано предъявить его для проверки на входе.

Организаторы соревнований будут передавать данные в систему идентификации болельщиков, порядок будет установлен кабмином.

Окончательный список турниров, на которые можно будет попасть лишь с Fan ID, определит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

В том случае, если гражданин нарушил ранее общественный порядок во время спортивных мероприятий, его Fan ID может быть заморожен. Отказ в выдаче или заморозке документа можно обжаловать в суде.

Впервые в России паспорт болельщика использовался на матчах Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира — 2018.

Ранее объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением, в котором объяснило, почему не будет оформлять себе паспорт болельщика.