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    24 декабря 2021, 13:35

    Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика

    Максим Зинкин

    Сенаторы Совета Федерации приняли закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа граждан на спортивные соревнования. Об этом сообщил ТАСС.

    Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика

    Введено понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Им станет электронный документ, который будет идентифицировать зрителя или участника спортивного мероприятия, либо лиц, обеспечивающих безопасность и общественный порядок. Получить Fan ID можно будет на портале госуслуг.

    Кабинету министров предстоит определить перечень официальных спортивных соревнований, доступ на которые будет разрешен только с паспортом болельщика. Возможность купить билет на матчи будет также только у владельца Fan ID, затем лицо будет обязано предъявить его для проверки на входе.

    Организаторы соревнований будут передавать данные в систему идентификации болельщиков, порядок будет установлен кабмином.

    Окончательный список турниров, на которые можно будет попасть лишь с Fan ID, определит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

    В том случае, если гражданин нарушил ранее общественный порядок во время спортивных мероприятий, его Fan ID может быть заморожен. Отказ в выдаче или заморозке документа можно обжаловать в суде.

    Впервые в России паспорт болельщика использовался на матчах Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира — 2018.

    Ранее объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением, в котором объяснило, почему не будет оформлять себе паспорт болельщика.