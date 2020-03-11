Истерия вокруг COVID-19 зашла слишком далеко. Сравниваем с прошлыми эпидемиями

Опасность коронавируса как информационной эпидемии оказалась гораздо выше, чем как заболевания. Огромное количество информации, фейки, советы от непонятных «специалистов» — все это мешает мыслить здраво и даже ставит под угрозу наше здоровье. Некоторые люди начинают лечить себя сами. А так ли страшен СОVID-19, как его малюют? Сравним с эпидемиями, которые уже пережил мир.

Новое заболевание вызывает штамм коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 11 марта, заражение диагностировали более чем у 119 тысяч жителей планеты. 66 тысяч вылечились, порядка 4300 скончались. Хуже всего ситуация в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и Германии.

Из-за фейков вокруг китайского коронавируса возникают очередные слухи. ВОЗ и другие медицинские организации регулярно публикуют списки неэффективных способов борьбы с заболеванием. Бесполезными признаны протирание тела спиртом и кунжутным маслом, детской мочой и хлорной известью, поедание чеснока, употребление кокаина, применение электросушилок для рук.

Но испуганных людей такие разоблачения не останавливают. Несколько граждан Ирана пытались предупредить возникновение заболевания, считая, что метанол поможет им от коронавируса. В профилактических целях они выпили метилового спирта. Итог: в провинции Альборз семеро скончались, еще несколько человек отравились; в провинции Хузестан умерли 36 человек в результате употребления контрафактного алкоголя.

Миф о том, что алкоголь как-то помогает исцелиться (или не заболеть) коронавирусом, вероятно, пошел от японского журналиста. Он заявил, что «россиян не берет вирус», потому что «русские пьют водку с малых лет». И некоторые иранские эксперты предположили, что именно в этом кроется причина, почему граждане ряда стран, в том числе Ирана, массово употребляют алкоголь и нередко травятся им.

ОРВИ

На фоне новостей о новой болезни ежегодный сезон гриппа и ОРВИ кажется чем-то привычным и не страшным. И очень зря. Как сообщил телеканал CNN, только в США осенью и зимой 2019–2020 года им переболели 26 миллионов жителей страны. 14 тысяч скончались, еще 250 тысяч были госпитализированы с различными осложнениями.

По словам пресс-секретаря МИД КНР, смертность от нового вируса гораздо ниже, чем от Эболы, ОРВИ, атипичной пневмонии или вируса респираторного синдрома (MERS) и прочих болезней, которыми люди заражались от животных.

За последние восемь лет мир терзали пять смертельных вирусов, три из которых зародились в Китае: атипичная пневмония в 2002 году, птичий грипп в 2003-м и коронавирус в конце 2019-го. Еще два вируса — свиной грипп и ближневосточный респираторный синдром — появились в Мексике и Саудовской Аравии.

Атипичная пневмония

От атипичной пневмонии с момента ее появления по 2020 год умерли 813 человек из 8,4 тысячи зараженных в 37 странах мира. Этот вид пневмонии вызывал тоже коронавирус, но штамм SARS-CoV.

Во время первой вспышки в 2003 году около 9% пациентов умерли. Смертность была выше у пациентов старше 50 лет и достигала 50%.

По состоянию на 2014 год (более свежих данных нет), вакцина от этой болезни есть, но ее создавали очень долго — порядка 20 месяцев.

Источник фото: Flickr / Studio Incendo

MERS

Ближневосточный респираторный синдром тоже вызывался коронавирусом, но штаммом MERS-CoV. Впервые он появился в 2012 году в Саудовской Аравии. Из более 50 зарегистрированных к июню 2013 года случаев примерно половина имела летальный исход. Уже в 2015-м MERS зарегистрировали в 23 странах — ОАЭ, Йемене, Таиланде, Франции, Германии, Италии, Греции, Тунисе, Египте, Южной Корее и других. К 1 июня того года подтвердили 1 154 случая заболевания, из которых 431 с летальным исходом. Смертность составила 37,3%.

Свиной грипп

Пандемия свиного гриппа H1N1 в 2009 году унесла жизни 2,6 тысячи жителей 150 стран. Число заболевших приблизилось к 256 тысячам. Издание Business Insider приводит более устрашающие цифры в 284,5 тысячи погибших из 214 государств мира. В 2019 году ВОЗ заявил, что уровень смертности среди людей, заболевшим свиным гриппом, составил 0,02%.

Птичий грипп

Птичий грипп H5N1, который часто называют «классической чумой птиц» распространился на 649 человек с 2003 года по декабрь 2013-го. Умерли 384 пациента. По информации ВОЗ, с начала 2013 года зарегистрировали 1 564 случая инфицирования вирусом «птичьего гриппа».

Эбола

В 2014–2015 годах крупнейшая вспышка лихорадки Эбола унесла жизни 11 тысяч жителей Испании, Великобритании, США, Испании и ряда африканских стран (из 28 640 заболевших). Смертность — 38,4%. В 2018–2019 годах она стала причиной смерти еще 2,2 тысячи человек.

Испанка

Если забраться в совсем глубокие дебри истории человечества, то в начале XX века появилась испанка. За 18 месяцев 1918–1919 года испанский грипп подхватили около 550 миллионов человек — это 29,5% населения планеты в то время. Умерли 50-100 миллионов человек, или 2,7-5,3% населения Земли. Эта эпидемия стала одной из крупнейших в истории.

Теперь вы знаете, что в мире были реальные эпидемии с огромным количеством жертв. А смертность от коронавируса даже меньше, чем от обычной простуды. Так что нет повода паниковать. Но это не значит, что не нужно соблюдать гигиену и предписания ВОЗ. Относитесь ответственно к своему здоровью и безопасности окружающих.