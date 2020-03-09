В Иране при попытке провести профилактику коронавируса погибли семь человек. Они отравились метиловым спиртом, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные власти. Коронавирус тем временем продолжает распространяться по планете: заболевание зафиксировали уже в 101 стране.

«К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считали, что это поможет противодействовать коронавирусу, и как лекарство употребляли метанол», — сообщил представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри. Его слова привел сайт ISNA.

Глава департамента профилактики алкоголизма и наркомании Министерства здравоохранения Ирана доктор Сейед Ибрагим Годуси заявил тем временем, что с метиленом можно столкнуться не только пытаясь его выпить, но даже протирая руки дезинфицирующими растворами.

«Управление по контролю за продуктами и лекарствами не допускает содержания метилового спирта (или метанола) в составе дезинфицирующих растворов. Это вещество токсично, даже при контакте с кожей оно поглощается организмом», — добавил доктор Годуси.

Он напомнил, что в зависимости от степени травления метанол может привести к слепоте, почечной недостаточности и, как следствие, к смерти. Поэтому важно убедиться, что дезинфицирующий раствор можно использовать на поверхностях, контактирующих с руками и другими частями человеческого тела. Как правило, такие сведения указаны на этикетке.

В Иране сейчас известно о 6566 случаях заражения 2019-nCoV. Сообщается, что 2134 человека выздоровели, 194 погибли.