Коронавирус уже не так стремительно, но все же продолжает распространяться по миру. Помимо Китая значительно пострадали Италия, Иран, Южная Корея и некоторые другие страны. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза пандемии вполне реальна. Но россияне все равно халатно относятся к мерам предосторожности — сбегают из карантина, отказываются от самоизоляции и даже запираются подальше от врачей.

В столичной подземке и в аэропортах все меньше людей в защитных масках, а главной темой дня стал обвал рубля и поправки к Конституции. Коронавирус плавно отходит на второй план в российской повестке.

Тем не менее на 10 марта в мире более 116 тысяч зараженных. Не отменяет этого то, что все больше с каждым днем выздоровевших, а число погибших на общем фоне уже не выглядит внушительно — 4091 человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что при нынешних темпах распространения коронавирус может стать пандемией, то есть затронуть более 1% населения Земли. В Италии и Иране эпидемия вируса стремительно набирает обороты. Недостаточная информированность населения приводит не только к новым заражениям, но и к другим трагическим последствиям. В Иране семь человек погибли, выпив метиловый спирт, — так они надеялись уберечься от коронавируса.

Но в нашей стране люди продолжают относиться к болезни как к шутке. Опыт петербурженки Аллы Ильиной, которая едва ли не первой решила самовольно покинуть зону карантина в Боткинской больнице, распространился и на других. Аналогичные побеги были уже в Севастополе,Самаре и Москве. Сейчас за подобные нарушения столичные власти предложили наказывать сроком до пяти лет лишения свободы. На этом пыл пациентов больниц поугас.

Но из-за огромного количества возвращающихся из-за рубежа россиян на карантин в стационар всех поместить не могут. В столице граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, отправляют по своего рода домашний арест — жители Москвы обязаны еще две недели находиться в так называемой самоизоляции, то есть не покидать квартиру и стараться свести к минимуму прямые контакты с другими людьми.

Контролировать соблюдение режима самоизоляции потенциально опасных граждан планируют благодаря камерам видеонаблюдения, но насколько это эффективно в условиях мегаполиса, сказать сложно. Все-таки подобные меры рассчитаны на сознательное общество, в котором люди отдают себе отчет в возможных рисках для себя и окружающих, в котором безопасность других граждан более приоритетна, чем собственный бытовой комфорт.

Поразительно, что первым нарушителем карантина (даже не самоизоляции, за которой значительно сложнее уследить) оказалась жительница Санкт-Петербурга с хорошим образованием. Казалось бы, именно такие люди чаще всего имеют активную жизненную позицию, радеют за социальную ответственность и другие современные демократические понятия. Они же, по всей вероятности, первыми пренебрегают этой самой ответственностью, не считаясь с интересами окружающих.

Другой пример — и, к сожалению, наверняка не последний — жительница Миасса, вернувшаяся домой из Италии через Москву. Все приезжающие из Италии люди в связи с последними событиями должны оставаться на двухнедельном карантине. Но девушка, которая к тому же предположительно контактировала с носителем коронавируса, отказалась проходить медицинское обследование. Она забаррикадировалась дома, не открывает ни врачам, ни полиции. Депздрав Челябинской области уже подал судебный иск, но достучаться до потенциально опасной россиянки пока так и не удалось.

Возможно, россиянам поможет понимание того, что «Арбидол» не защитит от коронавируса, а медицинские маски не спасут от заражения. Это как минимум сэкономит деньги. Но все же не поддерживать массовую истерию и наплевательски относиться к мерам предосторожности — разные вещи. Поэтому и важно чаще мыть руки и соблюдать назначаемые властями или врачами меры. Это настоящая забота о себе и окружающих, она может предотвратить эпидемию в стране. А бунт против здравого смысла еще никого от коронавируса не спас.

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