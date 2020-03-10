«Мы просто не слушались». Жители Италии объяснили, почему их страна сильнее всех в Европе страдает от COVID-19

Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране. Теперь свободно передвигаться по стране нельзя, школы закрыты, а в тюрьмах начались бунты. На первый взгляд кажется странным, что именно эта страна — первая в Европе по заболеваемости. Но причин сразу несколько.

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Итальянцы на замке

Власти Италии 9 марта применили экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса. Теперь жители могут передвигаться либо на работу, либо в аптеку и к врачу, либо в случае чрезвычайной ситуации.

Запрещены все мероприятия на открытом воздухе. Кинотеатры, театры, музеи, дискотеки закрыты. Приостановлены все мероприятия, организованные в частном или государственном секторе, — от культуры до спорта, религиозных мероприятий и ярмарок. Не работают горнолыжные курорты. Школы и университеты также закрыты. Не работают тренажерные залы, спортивные и спа-центры, бассейны. Рестораны и бары могут быть открыты с шести утра до шести вечера лишь при условии, что гарантируют клиентам расстояние друг от друга не менее метра. То же условие работает и для магазинов. Торговые центры должны быть закрыты на выходных. Все новые правила действуют до 3 апреля.

На такие жесткие меры власти пошли не просто так. В Италии зафиксировали самое большое количество заболевших после Китая — 9172. Это больше, чем в Южной Корее. Умерли 463 человека, заболевших COVID-19.

Без паники

Житель Рима Иван рассказал «360», что изменения в жизни итальянцев действительно произошли с введением экстренных мер. «Лично меня радует отсутствие паники в Риме на данный момент. Конечно, не без переживаний. В метро стало людей намного меньше. Перед продуктовыми магазинами очереди стоят, потому что запускают лимитированное количество людей. А так, в целом плюс-минус спокойно. Все стараются по возможности работать из дома», — заявил собеседник.

По его словам, в метро постоянно показывают рекламу, в которой дезинфицируют поезда и станции. Иван считает, что так пытаются успокоить людей. Туристов крайне мало, улицы пустые.

«Трое друзей у меня не смогли приехать, потому что просто не захотели потом сидеть две недели в карантине», — добавил он. В таком большом количестве пострадавших от вируса Иван винит азиатов, которых в Италии достаточно много.

Здесь живу уже пятый год и могу сказать, что в Италии очень много китайцев, японцев и азиатов в принципе. Они здесь уже как коренные жители. Так что, наверное, все-таки из-за туризма это все началось Иван житель Рима.

Город-призрак

По словам студентки из Рима Иды, город стал похож на призрака. В связи с последними известиями граждане поняли, что дело стало серьезнее. Мало кто выходит на улицы.

«Не знаю, открыты ли магазины, потому что тоже пока не выхожу. На улицах очень много полицейских, есть военные машины, все очень напряжены. Плюс на этом фоне еще сбегают заключенные из тюрем. То есть довольно небезопасно», — заявила собеседница «360».

Из-за введенных ограничений в тюрьмах начались бунты. Заключенные недовольны, что к ним не пускают родственников. В трех десятках учреждений устроили беспорядки. Осужденные жгли подушки, одеяла, пробирались на крыши и даже пытались сбежать.

По словам Иды, нельзя никуда выехать из города без уважительной причины. Также нельзя покидать страну. В продуктовых магазинах нужно быть в перчатках. Пока не ясно, что из всего перечисленного железные правила, а что — нет, жалуется собеседница.

Работала до вчерашнего дня, но вчера и мою работу закрыли. Пока я никуда не выхожу, вчера купила все необходимые продукты. Мои соседи по квартире тоже сидят дома и даже в маркет не идут — заказывают продукты у курьера Ида студентка из Рима.

Девушка отметила, что полки магазинов пустуют, так как люди в панике начинают скупать все подряд. «Тоже сначала думала, что это СМИ так панику наводят, но, похоже, все куда серьезнее, чем нам говорили все это время», — отметила Ида.

Сами итальянцы причину такого опасного распространения вируса по стране видят в том, что опасность изначально недооценили. Большинство пренебрегало всеми мерами предосторожности: масок никто не носил, а о том, чтобы сидеть дома, вообще не думали. «Мы просто не слушались и не понимали всю серьезность», — заявила девушка.

Виноват бизнес

Итальянский журналист Джульетто Кьеза уверен, что причина распространения вируса в стране — очень тесные связи с Китаем.

Большинство так называемых «made in Italy» и многих других вещей… У нас десятки тысяч итальянцев работали и работают в Китае. Не меньше китайцев работает в Италии. Италия среди других европейских стран имеет самые большие контакты с Китаем Джульетто Кьеза журналист.

Китайцы сразу все обнаружили и смогли более-менее оперативно ограничить распространение. А итальянцы об этом не подумали, смотрели на мировую ситуацию и не предвидели такого развития событий, считает Кьеза.

«Государство и сами жители страны вначале, когда появились первые заболевшие, не отнеслись со всей серьезностью к ситуации и не приняли достаточное количество мер безопасности. С самого начала правительство не поняло ситуацию и импровизировало. После этого оно установило „красную зону“ в некоторых регионах Италии, но недооценило ситуацию», — добавил журналист.

Те меры, которые власти принимают сейчас, собеседник «360» называет уже недостаточными. Кьеза сегодня утром был в местной больнице. Там ему сказали, что в Риме стоит ждать трагических последствий. Заболевание сильно распространится на Юге, а Юг не имеет подходящих для защиты структур.