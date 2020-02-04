От ОРВИ и атипичной пневмонии в Китае гибли чаще, чем от коронавируса

Уровень смертности от коронавируса оказался низким в Китае. Он составляет 2,1% от всех случаев заражения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Хуа Чунинг.

Она отметила, что смертность от нового вируса 2019-nCoV в разы ниже, чем от ОРВИ, лихорадки Эболы, тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, известен как атипичная пневмония — прим. ред.) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — сказала она. Ее процитировала пресс-служба ведомства. Чунинг добавила, что китайские власти приняли все меры для борьбы с эпидемией.

Новый тип коронавируса появился в китайском Ухане в конце 2019 года. Он быстро распространился по всей стране и вышел за ее пределы. Случаи заражения зарегистрировали в США, Канаде, Австралии, Вьетнаме, Таиланде, Южной Корее, Филиппинах и других странах. Россия подтвердила, что два человека на территории РФ также заболели. Они находятся под пристальным вниманием медиков.

По последним данным, жертвами вируса стали 426 человек. Еще более 20 тысяч заразились. При этом выздоровели 632 пациента. Самые свежие данные о коронавирусе на 4 февраля — в материале «360».