ВОЗ назвала бесполезные средства от коронавируса. Среди них чеснок и кокаин

Что только ни пытаются предпринять люди, чтобы не заболеть коронавирусом. Кто-то считает, что от инфекции отлично помогает чеснок или даже детская моча с кокаином. Но так называемая польза всех этих вещей — миф.

«Чеснок, кокаин, детская моча и электросушитель для рук не помогают защититься от заражения коронавирусом COVID-19», — сказано в Twitter ООН.

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, почему эти средства бесполезны при борьбе с инфекцией. Например, детская моча не убивает вирусы или бактерии. Специалисты советуют протирать руки не ей, а использовать средства, содержащие спирт. Более того, намного эффективнее просто мыть руки с мылом, а не собирать мочу.

«ФАКТ: прием кокаина не поможет защититься от заражения новым коронавирусом и может быть опасным для здоровья. Кокаин — стимулирующий наркотик, вызывающий привыкание. Его прием вызывает опасные побочные эффекты и вредит здоровью», — развенчали в ВОЗ миф о пользе этого запрещенного вещества.

А вот чеснок действительно полезен для здоровья. В нем есть некоторые противомикробные свойства. Тем не менее нет никаких подтверждений, что чеснок может помочь от коронавируса. Правда, если съесть его очень много, то окружающих он точно отпугнет.

Электросушители для рук тоже не помогут в борьбе с коронавирусом. Если кто-то развешивает по дому москитные сетки, то может прекращать это делать.

«ФАКТ: новый коронавирус не передается через укусы комаров. Новый коронавирус — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа», — отмечается в сообщении.

При этом в ВОЗ добавили, что при чихании или кашле капли могут разлетаться на расстояние не более одного метра. Более того, коронавирус не может преодолеть большое расстояние по воздуху, пишет «Газета.ru».

COVID-19 гуляет по миру с конца 2019 года. По последним данным, инфицированных насчитывается более 107 тысяч человек. Летальным исходом закончилось 3,6 тысячи заражений.