Хороший ребенок из порядочной семьи. Что известно об убийстве 12-летнего в Невинномысске

В Невинномысске нашли труп мальчика, которого искали с воскресенья. Школьник умер от нескольких ножевых ранений. Под подозрение попал подросток старшего возраста — он якобы приревновал погибшего и решил с ним расправиться.

В Невинномысске, Ставропольский край, нашли тело погибшего 12-летнего мальчика. В воскресенье 20 марта он пошел на встречу с одноклассницей, но до места не добрался, а к вечеру не вернулся домой. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиски, сказано на официальном сайте Следственного комитета.

Днем в воскресенье школьник попал на камеры видеонаблюдения в городе — он встретился с другими детьми, которые гуляли с собакой. Они недолго поговорили, а затем разошлись.

Убийство из ревности?

В понедельник, 21 марта, нашли тело пропавшего с ножевыми ранениями, рядом с трупом было предполагаемое орудие убийства. В лесополосе, где обнаружили тело, стоит подобие самодельного детского городка — шалаш из досок, пакетов и шин и домики на деревьях.

Под подозрением оказался 15-летний подросток, который учился в одной школе с убитым. По данным Telegram-канала «112», мотивом могла стать ревность к общей знакомой. Подросток якобы вызвал школьника на разговор в лес, где и нанес ему несколько ножевых ранений. Девочка же, узнав об исчезновении друга, рассказала обо всем маме.

Погибший мальчик, по данным Telegram-канала Shot, рос в полной семье. Его мама — мастер ногтевого сервиса, а отец работает вахтовиком. В школе ребенок учился хорошо, любил физкультуру и участвовал во внеклассных активностях. Конфликтов с одноклассниками у него не было.

Как рассказал «360» отец друга погибшего ребенка, тот занимался каратэ в спортивной секции и был хорошим ребенком.

«Никогда ни в чем не отказывал, [сын] прекрасно отзывался о нем. Говорят, его старший подросток убил, 15-летний. Сын дружил с ним, в одной школе учились и дружили, по выходным гуляли», — добавил он.

Соседи также рассказали «360», что мальчик был из порядочной семьи, его дедушка был военным. Его описывают как хорошего ребенка, он всегда здоровался, был воспитанным.

Прокуратура Ставропольского края взяла расследование дела об убийстве школьника на контроль. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.