йШкольника, пропавшего в Невинномысске Ставропольского края, нашли мертвым. На теле 12-летнего мальчика были ножевые ранения, написал Telegram-канал «112».

Ребенок не вернулся домой 20 марта. Полицейские и волонтеры искали его целые сутки. Ориентировку на школьника распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

По данным канала, тело обнаружили в лесополосе. На месте работают криминалисты.

Волонтеры данных о смерти мальчика и приостановке поисков не обнародовали. Есть только пометка о том, что информация о пропавшем проверяется.

В начале марта после двух месяцев поисков в Саратове нашли мертвым 19-летнего парня. На тот момент причина смерти устанавливалась, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.