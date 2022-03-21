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    21 марта 2022, 15:09

    Тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями нашли в Невинномысске — СМИ

    СМИ сообщили, что в Невинномысске пропавшего 12-летнего мальчика нашли мертвым с ножевыми ранениями

    Оксана Кириллова

    йШкольника, пропавшего в Невинномысске Ставропольского края, нашли мертвым. На теле 12-летнего мальчика были ножевые ранения, написал Telegram-канал «112».

    Ребенок не вернулся домой 20 марта. Полицейские и волонтеры искали его целые сутки. Ориентировку на школьника распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

    По данным канала, тело обнаружили в лесополосе. На месте работают криминалисты.

    Волонтеры данных о смерти мальчика и приостановке поисков не обнародовали. Есть только пометка о том, что информация о пропавшем проверяется.

    В начале марта после двух месяцев поисков в Саратове нашли мертвым 19-летнего парня. На тот момент причина смерти устанавливалась, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.