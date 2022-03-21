Убитый в Невинномысске 12-летний мальчик накануне попал на камеры видеонаблюдения

Мальчик, тело которого с ножевыми ранениями обнаружили в Невинномысске Ставропольского края, перед исчезновением попал на камеры видеонаблюдения. Видео появилось в распоряжении «360».

На ролике видно, как 12-летний школьник играет с собакой и общается с каким-то молодым человеком. В конце короткого видео собеседники пожимают друг другу руки.

Ребенок не вернулся домой 20 марта. Полицейские и волонтеры искали его целые сутки. Ориентировку на школьника распространил поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным Telegram-канала «112», на следующий день после пропажи тело школьника нашли в лесополосе. На месте работают криминалисты.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства смерти ребенка. Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры региона, сообщили в ведомстве. На месте преступления работу следственных органов координирует прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.