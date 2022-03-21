«Заманили и порезали». Появилось видео с места убийства невинномысского школьника

Появилось видео с места убийства 12-летнего школьника в Невинномысске Ставропольского края. На пустыре, где нашли тело ребенка, устроен «детский мини-городок». Вероятно, убийца заманил школьника туда под каким-то предлогом.

«По натоптанной тропинке, которая в лес ведет, — некое жилище. Судя по домикам маленьким на дереве, дети здесь играли. И тут что-то вроде шалаша, видно, что детское. Скорее всего, они сюда приходили и сами построили этот мини-городок. Вероятно, под каким-то предлогом мальчонку заманили сюда и тут порезали, потому что все дорожки ведут сюда», — рассказал корреспондент «360».

Тело школьника с ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе в понедельник, 21 марта. Рядом с ним лежало орудие убийства. По данным СМИ, накануне мальчик вышел из дома на встречу с одноклассницей и исчез. Встреча не состоялась, но и домой он не вернулся. В тот день шестиклассника видели в компании подростков, выгуливающих собаку (его общение с одним из парней попало на камеры видеонаблюдения).

По информации Telegram-канала «112», преступление мог совершить ученик той же школы из старших классов, приревновавший к нему девочку.