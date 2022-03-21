«Очень хороший мальчик». Соседка рассказала об убитом в Невинномысске школьнике

Соседка 12-летнего школьника, убитого в Невинномысске Ставропольского края, охарактеризовала его как «очень хорошего мальчика». Ребенок был «из порядочной семьи», рассказала женщина «360».

«Только узнала, что с ним случилось. Мальчик очень хороший, воспитанный, поздоровается всегда. Порядочная семья, родители хорошие, дедушка и бабушка тоже. У меня прямо шок», — призналась соседка.

Ребенок не вернулся домой 20 марта. Он должен был увидеться с девочкой, но встреча не состоялась. При этом на камеру видеонаблюдения попало общение шестиклассника с другим подростком. Судя по ролику, они поговорили, пожали друг другу руки и разошлись.

В течение суток школьника искали полицейские и волонтеры. Тело с ножевыми ранениями обнаружили на пустыре. Как написал Telegram-канал «112», убийство ребенка мог совершить ученик той же школы из старших классов, приревновавший к нему девочку.

На месте, где нашли тело, оборудован — вероятно, самими школьниками — «детский мини-городок». Здесь дети могли встречаться и играть. Возможно, убийца под каким-то предлогом заманил шестиклассника туда.

По факту убийства (статья 105 УК РФ) возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры Ставропольского края.