Предполагаемым убийцей мальчика в Невинномысске мог стать ревнивый подросток

Убийство шестиклассника в Невинномысске мог совершить ученик той же школы из старших классов, приревновавший к нему девочку. Об этом написал Telegram-канал «112».

Предполагаемый убийца школьника оказался всего на три года старше своей жертвы. Он учился с мальчиком в одной школе.

По предварительным данным, на преступление его подтолкнула ревность к девочке. Сначала он позвал шестиклассника на разговор в лес. Там он нанес ему несколько ножевых ранений. Впоследствии мальчик скончался.

Девочка, которую не поделили ребята, первой забила тревогу. Когда ее друг пропал, она рассказала обо всем матери.

Тело убитого школьника нашли в лесополосе в понедельник, 21 марта. Рядом с трупом лежало орудие убийства. Уголовное дело по факту исчезновения мальчика ставропольский СК завел еще накануне. СМИ писали, что в воскресенье он вышел из дома, чтобы встретиться с одноклассницей. Но встреча так и не случилась. При этом мальчика видели в компании подростков, которые выгуливали собаку. Они немного пообщались и разошлись. Домой мальчик так и не вернулся.