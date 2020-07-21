Новый врио Хабаровского края Дегтярев прилетел в регион

Дегтярев прилетел в Хабаровск рейсом FV/SU 6297 авиакомпании «Россия». Изначально его планировали представить правительству региона в 14:00 (07:00 по Москве), но мероприятие перенесли на 16:00 (09:00 по Москве).

Президент России Владимир Путин 20 июля отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Экс-главу региона арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов. Президент предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить край.

До последнего момента Дегтярев возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он входил в президентский резерв управленческих кадров.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил главу государства за назначение сопартийца на этот пост и назвал Дегтярева одним из лучших депутатов нижней палаты парламента России.