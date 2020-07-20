Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края

Президент Владимир Путин предложил депутату ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края. Он займет место арестованного Сергея Фургала.

«Есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. Очень нужная стране, имею в виду регион, который хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал Путин во время беседы с Дегтяревым по видеосвязи. Рабочую встречу транслировал в прямом эфире телеканал «Россия 24».

Президент заметил, что работа на этом посту должна быть «в интересах людей», она «потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков и талантов». Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края.

Также стало известно, что Путин официально освободил Сергея Фургала от должности главы региона. В ЦИК заявили, что выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре следующего года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Михаил Дегтярев с осени 2016 года являлся председателем комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2011 по 2016 год был заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по науке и наукоемким технологиям. Также с начала 2017-го — член президиума фракции ЛДПР в Госдуме.

С 28 сентября 2018 года Хабаровский край возглавлял Сергей Фургал. Его задержали утром 9 июля 2020 года в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов в 2004–2005 годах. Сейчас политик находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. В СК РФ заявили, что у следствия о есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к преступлениям.