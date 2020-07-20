Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края
«Есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. Очень нужная стране, имею в виду регион, который хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — сказал Путин во время беседы с Дегтяревым по видеосвязи. Рабочую встречу транслировал в прямом эфире телеканал «Россия 24».
Президент заметил, что работа на этом посту должна быть «в интересах людей», она «потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков и талантов». Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края.
Также стало известно, что Путин официально освободил Сергея Фургала от должности главы региона. В ЦИК заявили, что выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре следующего года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Михаил Дегтярев с осени 2016 года являлся председателем комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2011 по 2016 год был заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по науке и наукоемким технологиям. Также с начала 2017-го — член президиума фракции ЛДПР в Госдуме.
С 28 сентября 2018 года Хабаровский край возглавлял Сергей Фургал. Его задержали утром 9 июля 2020 года в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов в 2004–2005 годах. Сейчас политик находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. В СК РФ заявили, что у следствия о есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к преступлениям.