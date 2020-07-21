Депутаты стали выходить из ЛДПР после назначения Дегтярева врио главы Хабаровского края

Депутаты от ЛДПР в Хабаровске Александр Каян и Петр Емельянов вышли из партии после смены губернатора региона. Так они выразили свое недовольство назначением на пост главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

«Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР», — написал Емельянов на своей странице в Instagram. Он не уточнил, будет ли дальше работать в парламенте региона, и заявил, что его партия — это Хабаровский край.

Каян сообщил новость о своем решении в YouTube.

«В сложившейся ситуации я не имею морального права оставаться членом партии», — отметил Каян. Он рассказал, что останется депутатом Хабаровской городской думы, и попросил у избирателей поддержки.

Дегтярев занял пост экс-главы региона Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов. 20 июля Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. На следующий день после увольнения Фургал обратился к жителям Хабаровского края. Он поблагодарил людей за поддержку и критику.