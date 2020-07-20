Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева главой Хабаровского края
«ЛДПР благодарна президенту за назначение депутата от нашей партии Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона», — приводит сайт фракции слова Жириновского.
Глава ЛДПР отметил, что Дегтярев по образованию инженер, а люди этой профессии лучше других справляются с решением трудных и новых задач. Жириновский дал наставление новому руководителю Хабаровского края. Он посоветовал Дегтяреву не торопиться, никого не увольнять, быть приветливым и общаться с жителями региона напрямую.
20 июля Путин отправил в отставку бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Экс-главу региона арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов. Руководитель России предложил Дегтяреву встать у руля Хабаровского края.