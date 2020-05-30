Путин предложил обсудить открытие туризма в некоторых странах
«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — привело РИА «Новости» слова Путина.
Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что российские пляжи могут открыть уже 1 июля. При этом решение об отмене ограничений регионы будут принимать исходя из ситуации с коронавиурсом.
Пока в России действует запрет на полеты в другие страны. Несмотря на это, некоторые государства уже начинают туристический сезон. Например, с 1 июня принимать путешественников начнут Болгария, Греция, Италия и Турция. В России первыми начали работать санатории, но в начале июля могут открыться и курортные гостиницы.