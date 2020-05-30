Путин предложил обсудить открытие туризма в некоторых странах

Некоторые страны уже начинают открывать свои границы для путешественников. Президент Владимир Путин предложил Совбезу обсудить отмену этих ограничений для туризма.

«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — привело РИА «Новости» слова Путина.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что российские пляжи могут открыть уже 1 июля. При этом решение об отмене ограничений регионы будут принимать исходя из ситуации с коронавиурсом.

Пока в России действует запрет на полеты в другие страны. Несмотря на это, некоторые государства уже начинают туристический сезон. Например, с 1 июня принимать путешественников начнут Болгария, Греция, Италия и Турция. В России первыми начали работать санатории, но в начале июля могут открыться и курортные гостиницы.