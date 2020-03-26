Перестали хамить, готовы заражать. Почему российские чиновники продолжают летать в отпуска за границу

Уже двух чиновников отстранили от работы из-за халатного отношения к мерам безопасности, введенным в России из-за коронавируса. Раньше они просто хамили простым людям, а теперь еще и подвергают их опасности. Почему такое продолжает происходить, рассуждает колумнист «360».

В городе Кунгур Пермской области произошел скандал: мэр отправился отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты с 16 по 23 марта, несмотря на панику в мире из-за коронавируса. В стране с населением 9,4 миллиона человек (что меньше, чем в Москве) уже 333 заболевших. С 25 марта правительство ОАЭ прекратило пассажирское авиасообщение.

В Пермской области режим повышенной готовности ввели еще 15 марта, тогда же всем должностным лицам рекомендовали перенести отпуска и другие заграничные поездки.

После своего возвращения из ОАЭ Гордеев на две недели ушел на карантин, а потом решил уволиться. Его отставку в правительстве города приняли единогласно, но осадок от произошедшего все же остался.

Аналогичный случай был и в Ставропольском крае. Там, правда, безответственно себя повел не чиновник, а главный внештатный инфекционист Ирина Санникова. Она провела отпуск в Испании, но режим самоизоляции по возвращении решила не соблюдать и о поездке никому не сказала. В Испании тем временем более 56 тысяч зараженных, это четвертая страна в мире по числу заболевших.

Вскоре у Санниковой начали появляться симптомы коронавируса: повышенная температура, боль в горле, кашель. Результат анализа на вирус оказался положительным, женщина даже попала в реанимацию.

Сейчас на Санникову завели два уголовных дела — по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Женщина не только работала главным инфекционистом края, но и преподавала в местной медицинской академии. Естественно, отменять рабочие встречи и лекции после поездки она не стала.

Был на днях и еще один, менее громкий, но не менее безответственный случай. Замглавы департамента здравоохранения Смоленской области Кристина Рябкова тоже решила отдохнуть, несмотря на пандемию. Уволить за нарушение здравого смысла пока нельзя, но губернатор уже заявил, что будет добиваться отстранения чиновницы от дел.

Почему же наши представители власти на местах продолжают игнорировать законы и меры, общие для всех? Казалось бы, ситуация в стране довольно серьезная: уже 840 заболевших, три смерти. В мире — еще хуже. Вирус уже унес больше 22 тысяч жизней, почти 500 тысяч человек заражены.

Конечно, всем хочется отдохнуть, но многие простые россияне уже поплатились за свое пренебрежение предписаниями и рекомендациями отказаться от поездок. Тысячи наших сограждан до сих пор заперты за рубежом, потому что все больше стран закрывают границы. Но некоторых чиновников не останавливает опасность заразиться или не иметь возможности вернуться на родину. Наверное, когда на ушах висит почти золотая корона, до вирусов дела уже нет.

Только коронавирус косит без разбора — вне зависимости от гражданства, социального статуса и степени обеспеченности. А показательные отказы проводить отпуск в России или откладывать его из-за пандемии, кризиса и прочих неурядиц только в лишний раз доказывает, что хотя все и равны, кто-то все-таки ровнее.

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