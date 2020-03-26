Вернуться домой любой ценой. У россиян есть последний шанс «запрыгнуть на спасательный борт»

Формирование вывозных списков для эвакуации россиян из-за рубежа заканчивается 26 марта в 14:00, заявила представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что после этого времени возвращения домой становится их личной ответственностью. Однако в соцсетях многие туристы жалуются на то, что узнали об этом случайно, другие — что не могут выйти из домов и добраться до указанных аэропортов. «360» разбирался, что ждет путешественников, которые не смогут попасть в эти списки.

Мария Захарова рассказала о процессе возвращения россиян из-за границы в эфире программы «60 минут» на «России 1». Она подчеркнула, что списки перестанут пополняться 26 марта, после 14:00 по местному времени. Те, чьих имен там не оказалось, должны будут самостоятельно возвращаться в страну.

Это не вопрос обеспечения комфорта отдыхающих, а проведение крупномасштабной операции по помощи тем российским гражданам, которые хотят вернуться в Россию Мария Захарова

Зачем нужны списки?

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал «360», для чего создаются эти списки. Он отметил, что в разных странах мира ситуация развивается стремительно. Собеседник рассказал, что в некоторых из них ряд авиакомпаний без предупреждения прекращает вывозные рейсы. В таких условиях регулярно вывозить россиян из-за рубежа с каждым днем будет все сложнее.

«Чтобы понимать, как мы примем именно с такой целью решение о привлечении уже МЧС и Минобороны, которые будут содействовать этому возвращению. Для этого эти списки и делаются», — пояснил он.

Как эвакуируют россиян?

Руководитель правовой службы АТОР, юрист Надежда Ефремова рассказала «360», что аналогичных ситуаций в сфере туризма еще не было. Она отметила, что раньше туристов вывозили из той или иной страны, которая по какой-то причине закрывалась, за счет туроператоров или на чартерных рейсах туроператоров, на которые могли посадить самостоятельных туристов.

«Сейчас же ситуация беспрецедентная, и государство сделало все возможное, чтобы вывоз туристов был осуществлен из разных стран. Договариваются с властями разных стран, с авиакомпаниями», — пояснила она.

Юрист по туризму Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов рассказал, что сейчас россиян могут эвакуировать тремя способами. Во-первых, за счет туроператора. Во-вторых, в этой ситуации речь идет о безопасности граждан России, а значит, может быть применим второй федеральный закон об эпидемологической безопасности населения РФ, и к эвакуации могут привлечь борта МЧС. В-третьих, за счет государства людей вернут домой другие авиакомпании.

Недостаточно информации

Белорус Андрей Жалевич приезжает в Индию периодически на протяжении пяти лет. Он организовал несколько чатов для русскоязычных жителей страны, в которых рассказывает актуальную информацию о ситуации с коронавирусом. По его словам, многие россияне просто не знают о том, что происходит в мире.

Сейчас в Индии полно людей, которые до сих пор не в списках, потому что не владеют информацией об этом. Объявления делаются, например, по российским СМИ, но многие их не читают. Я когда прилетел в Индию, только через месяц зашел на белорусский сайт — мне месяц оставался до возвращения. И точно также здесь люди — они живут и не в курсе, что в России происходит Андрей Жалевич

Исполнительный директор Альянса туристических агенств (АТА) Наталья Осипова во время беседы с «360» удивилась подобному положению вещей. Она не понимает, как путешественники могут не догадываться о ситуации в мире и в той стране, в которой они находятся.

«Вы знаете, а догадываться не надо. Все же прекрасно понимают, какое положение в мире. Они же не на острове сидят, где нет связи вообще. Они все в соцсетях, все с мобильными телефонами. Их что, лишили связи? Я не могу это объяснить. Назвать это невнимательностью — это очень мягко», — заявила она.

Осипова отметила, что не попасть в списки могли те россияне, которые «или постоянно купаясь и пребывая на пляже, расслабившись, на знали об этом, или предпочитали отдыхать до самого последнего времени».

Однако Жалевич уверяет — в некоторых странах жители действительно могут не владеть этой информацией.

Нет возможности связаться

Жалевич рассказал «360», что у некоторых туристов просто нет возможности связаться с посольством в стране.

У многих получается связаться с представительством РФ в Индии, но не у всех. Дозвониться непросто, но можно. Вы должны понять, что это не из-за того, что они плохо работают. Народа много, а дипкорпусы маленькие. С такой чрезвычайной ситуацией они просто не справляются. Вот ваши дипломаты, которые в Индии, уверен, как и наши, почти не спят, общаются с людьми круглосуточно — они спят по 30 минут между какими-то встречами Андрей Жалевич

У некоторых туристов — нет возможности попасть в крупные города, откуда будет проходить эвакуация. Собеседник рассказал, что индусы сейчас воспринимают европейцев негативно — они боятся заразиться от них коронавирусом. Это касается как туристов, так и тех, кто живет в стране долгое время. Их не пропускают через границы между штатами, высаживают из транспорта, выселяют из домов и отелей. Некоторые индусы обзывают таких людей и замахиваются на них палками. Других — наоборот, не выпускают на улицы.

Туристы-дикари сами по себе?

Жалевич уверен, что за туристов, которые уехали за границу по путевкам, не стоит переживать: они все находятся на учете у турагенств, а значит — их обязательно эвакуируют. Волноваться стоит именно за тех, кто решил путешествовать «дикарем» — самостоятельно купил билеты и снял жилье.

Его предположение подтвердила Наталья Осипова. Она отметила, что все организованные российские туристы находятся на контроле у туроператора и Ростуризма. Поэтому они попадают на все чартерные рейсы, которые были запланированы и сформированы.

Из организованных туристов никого не оставим. Если мы говорим о самостоятельных туристах — всем предписано обратиться в консульства, чтобы сообщить, что они находятся в таком-то месте и в таком-то положении. Если они этого не сделали, что им делать дальше я не знаю, ковров самолетов у нас нет Наталья Осипова Исполнительный директор АТА

Наталья Осипова подчеркнула, что люди, которые путешествуют, минуя организованный туризм, должны понимать: ответственность за пребывание в стране несут они сами.

«Мария Захарова неделю уже предупреждает — пожалуйста, возвратитесь, любыми средствами заявите о себе», — заключила она.

Руководитель правовой службы АТОР, юрист Надежда Ефремова подчеркнула, что те туристы, которые не подали сведения о себе в представительства МИД, не смогут рассчитывать на организованный вывоз.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что самостоятельные туристы должны сами принимать решение, возвращаться им в Россию или нет. Если их имен не оказалось в списках, можно предположить, что у них нет планов возвращаться сейчас.

Он подчеркнул, что речь не идет об организованных туристах, потому что их возвращение в Россию обеспечивает туроператор. Планируется, что они все окажутся в России до 31 марта. Горин отметил, что с 16 марта численность россиян, которые находятся за границей, сократилась со 100 тысяч человек в два раза — сейчас осталось эвакуировать меньше 50 тысяч. Они в плановом порядке ежедневно возвращаются из всех стран мира.

В этой ситуации те люди, которые не подают заявки, они понимают, что на неопределенное время — мы не знаем какое — останутся в странах, где есть очень серьезные ограничения: режим ЧС, карантин, комендантский час и так далее Дмитрий Горин Вице-президент АТОР

Шансов больше не будет?

Мария Захарова заявила, что те россияне, которые не окажутся в списках, больше не смогут рассчитывать на помощь государства по возвращению домой. Однако юристы считают, что при определенных обстоятельствах страна может пойти на встречу.

Эдуард Шалоносов отметил, что на практике были разные случаи — в каких-то государство помогало своим гражданам, в каких-то — нет.

«Все зависит от субъективных обстоятельств. Если человек, предположим, был в каком-нибудь госпитале, и не знал, что эта дата существует, скорее всего ему помогут. Как правило, консульство формирует четкие требования — показывай, рассказывай, и мы тебя вывезем. Это нужно учитывать», — отметил он.

Надежда Ефремова считает, что Россия может изменить свое решение только в том случае, если в списках не окажется большого количества граждан. Если же туда не попадут единицы — им, скорее всего, придется искать пути возврата домой самостоятельно.

Если речь пойдет о каких-то группах людей, которые просто не имели возможности связаться и заявить о себе, я думаю, что будут приняты специальные решения Надежда Ефремова Руководитель правовой службы АТОР, юрист

Ранее МИД опубликовал список рейсов, которые будут вывозить российских туристов из 28 стран мира. В министерстве подчеркнули, что этот перечень неокончательный, а список будет обновляться.