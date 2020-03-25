Российскую чиновницу уволят за отдых в Египте во время пандемии

Замглавы департамента здравоохранения Смоленской области может попрощаться со своей должностью. Кристина Рябкова проигнорировала все предписания и рекомендации и отправилась отдыхать в Египет. В администрации такое решение, мягко говоря, не поддержали.

Настаивать на увольнении сотрудницы будет губернатор Смоленской области, сообщило издание «Подъем». Как считает глава региона, чиновница в крайнем случае должна была проводить отпуск в России, а в идеале — отменить отдых и помогать коллегам на местах.

Но уволить официально по статье Трудового кодекса не получится, поэтому руководство будет настаивать на том, чтобы Рябкова ушла по собственному желанию, заключили в администрации.

Скандалы с отпусками чиновников и врачей за границей во время пандемии коронавируса все чаще появляются в лентах новостей.

24 марта подал в отставку мэр Кунгура, причина — отпуск в ОАЭ во время пандемии. Инцидент произошел сразу же после возвращения домой из Эмиратов.

Против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело — после возвращения из Испании она не соблюдала карантин и проводила встречи. Позже у нее подтвердили COVID-19.