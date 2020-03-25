Российскую чиновницу уволят за отдых в Египте во время пандемии
Настаивать на увольнении сотрудницы будет губернатор Смоленской области, сообщило издание «Подъем». Как считает глава региона, чиновница в крайнем случае должна была проводить отпуск в России, а в идеале — отменить отдых и помогать коллегам на местах.
Но уволить официально по статье Трудового кодекса не получится, поэтому руководство будет настаивать на том, чтобы Рябкова ушла по собственному желанию, заключили в администрации.
Скандалы с отпусками чиновников и врачей за границей во время пандемии коронавируса все чаще появляются в лентах новостей.
24 марта подал в отставку мэр Кунгура, причина — отпуск в ОАЭ во время пандемии. Инцидент произошел сразу же после возвращения домой из Эмиратов.
Против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело — после возвращения из Испании она не соблюдала карантин и проводила встречи. Позже у нее подтвердили COVID-19.