Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии

Пандемия — не время отпусков. Об этом трубят все последние несколько дней. В том числе и в Пермском крае. Но мэр города Кунгур, видимо, решил не отменять давно запланированный отдых за границей.

Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление о сложении своих полномочий. Об этом РИА «Новости» председатель Кунгурской думы Андрей Подосенов. Инцидент произошел сразу же после возвращения домой из Эмиратов.

В Пермском крае 15 марта ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. 16 марта Гордеев уехал в отпуск, несмотря на обострившуюся обстановку во всем мире и, в частности, в родном регионе. После того, как он вернулся, главу не пустили в здание администрации на работу. Об этом сообщает URA.RU.

Также по информации издания, 26 марта депутаты гордумы Кунгура на пленарном заседании собираются принять отставку Гордеева. Предположительно, тогда же будет принято решение о назначении мэром Вадима Лысанова — он занимает должность главы Кунгурского района.

В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина. Тогда он выступил против заграничных поездок во время пандемии.

15 марта в Пермском крае ввели свободное посещение школ, чтобы снизить риск заражения.