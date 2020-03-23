Главврач Ставрополья ответит за халатность, отказавшись уйти на карантин

Следственный комитет открыл уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Она не соблюдала карантин по коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю, дело возбудили по статьям УК РФ «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

В начале марта Санникова была в Испании, но после возвращения решила не самоизолироваться и не говорить никому о путешествии. Хотя работа у нее очень публичная. Ведь врач не только главный внештатный инфекционист Ставропольского края, но и профессор медакадемии Ставрополя.

После приезда женщина продолжила вести обычный образ жизни: у нее было множество встреч и выступлений. Однако спустя какое-то время медик заболела. Результаты теста показали, что у нее коронавирус. Сейчас у инфекциониста двухсторонняя пневмония, женщина находится в реанимации. Свою вину перед обществом она признала.

На защиту Санниковой встал депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко: «Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся. Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза».