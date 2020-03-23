    23 марта 2020, 16:08

    Главврач Ставрополья ответит за халатность, отказавшись уйти на карантин

    Наза Салех Захи

    Следственный комитет открыл уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Она не соблюдала карантин по коронавирусу.

    Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю, дело возбудили по статьям УК РФ «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

    В начале марта Санникова была в Испании, но после возвращения решила не самоизолироваться и не говорить никому о путешествии. Хотя работа у нее очень публичная. Ведь врач не только главный внештатный инфекционист Ставропольского края, но и профессор медакадемии Ставрополя.

    После приезда женщина продолжила вести обычный образ жизни: у нее было множество встреч и выступлений. Однако спустя какое-то время медик заболела. Результаты теста показали, что у нее коронавирус. Сейчас у инфекциониста двухсторонняя пневмония, женщина находится в реанимации. Свою вину перед обществом она признала.

    На защиту Санниковой встал депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко: «Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся. Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза».