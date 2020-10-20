Белый бык любит трудолюбивых. Что сулит гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

2021-й будет годом Металлического Быка, символа постепенного достижения целей, направленности на результат и трудолюбия. Но гороскоп говорит, что следует быть осторожнее: знакам зодиака лучше лишний раз не поддаваться эмоциям, иначе можно натворить дел.

Металлический Бык

В астрологии существует понятие «Рубеж Козерога» (период с 2019 по 2021 год), его окончание приходится на так называемую «Большую Мутацию». Речь идет о преображении Крысы, которая дарила новые возможности в карьере, любви и путешествиях, в Быка — мощного и трудолюбивого гиганта, резко реагирующего на происходящее. И в этом кроется его слабость: достижение целей в 2021-м должно происходить безэмоционально, спокойно, иначе все задуманное не принесет результатов.

Сам по себе 2021-й — удачный для начинаний и комфортный для уже идущих дел год. Например, гороскоп пророчит одиноким людям судьбоносные встречи с теми, кому захочется говорить: «Я тебя люблю». Те, кто уже имеет пару, смогут проще найти с ней общий язык, в том числе в сексуальном плане. Главное — помнить о компромиссах и диалоге, иначе — конец отношениям.

Астрологи уверены, что начало 2021 года, январь и февраль, — лучшее время для налаживания отношений с руководством и коллегами. Главное — не забывать, что работа — это не девятичасовое общение с друзьями-сотрудниками, а все-таки труд. Тем более что 2021-й сделает вас очень занятым на работе человеком. В первой половине года, судя по гороскопу, звезды обещают продуктивность. Но важно не растерять ее во второй части года и уметь отдыхать. Иначе вас ждут стрессы, проблемы и другие последствия усталости.

Астролог Елена Батыр дала «360» краткий прогноз на 2021-й, отметив, что это год перемен для всех людей. Но просто сидеть и ждать чуда не нужно, от этого особого эффекта люди не получат. А вот старания — символ 2021-го.

Если 2020-й — дела-работа, мы видим, как работа меняется, то следующий — либо человеку самому нужно будет что-то делать, либо жизнь будет его толкать на те или иные действия. Год, когда человек хочет и взойти на гору, и опуститься на дно морское, и совместить все эти вещи Елена Батыр астролог.

Следующие 12 месяцев — благоприятное время для экономических перемен в России. По оценкам Батыр, к весне 2021-го 15% потерянных средств в стране восполнятся. Однако год все равно будет трудным. Это связано с тем, что металл — тяжелая структура. Причем сложнее всего будет тем людям, кто родился в год Быка.

Семья и здоровье по гороскопу 2020 года

Семья для россиян — концепция сакральная. Судя по гороскопу на 2021 год, взрослые члены семьи будто впадут в детство, станут шутливыми и игривыми, что обязательно позитивно скажется на всех, особенно на детях.

В 2021 году, как утверждает гороскоп, лучше проводить больше времени с детьми, а с расширением семьи стоит повременить. Это касается не только детей, но и избранника или избранницы. Члены семьи оценят даже крошечные и незначительные сюрпризы и помощь.

Здоровье в 2021-м будет во многом зависеть от наблюдения за самим собой. В гороскопе утверждается, что стоит обратить больше внимания на моральное здоровье, ведь именно от него будет зависеть общее благополучие. Другими словами, 2021-й — время для работы над ментальным здоровьем. Возможно, следует заняться йогой или медитацией. Это поможет снизить уровень стресса.

Карантин и коронавирус

Елена Батыр уверена, что история с коронавирусом будет в активной фазе еще 2,5 года. Весной 2021-го ожидается улучшение обстановки, но это, возможно, будет связано с адаптацией человечества к ситуации.

«Карантин и коронавирус будут продолжаться как минимум еще 2,5 года. Весной будет послабление слегка, а вообще, весь 2021-й пройдет без особых страстей. Мы уже адаптируемся, привыкнем. Единственное, прямо через год, в сентябре, начнутся известия про коронавирус. Возможно, найдут медицинские [ответы]. Не лекарства, но откроются какие-то секреты, которые мы сейчас не знаем», — сказала Батыр.

Овен — гороскоп-2021

Гороскоп сулит трудности Овнам, но с помощью удачи получится все преодолеть / Источник фото: Pixabay

У Овнов 2021-й начнется с позитивных новостей, а удача будет способствовать им все 12 месяцев. Судя по гороскопу, дружеские и любовные отношения будут только улучшаться. Где-то в середине 2021-го в карьере перед Овнами возникнут новые вызовы. Справиться с ними можно, контролируя негативные эмоции в это время. Но далеко не всегда это будет эффективно.

«Только к концу года Овны придут в себя. До осени им будет немного трудно. За что не возьмись — все трудно», — поделилась Батыр.

Телец — гороскоп-2021

Для Тельцов 2021-й — время для карьерных успехов / Источник фото: Pixabay

Звезды обещают помогать Тельцам в профессиональном плане в 2021-м. Гороскоп говорит, что у этого знака зодиака будут личностный подъем и карьерные успехи. У Тельцов получится найти творческие пути к выполнению задач, что подарит им удовлетворение.

Батыр в беседе с «360» отметила, что Тельцам все-таки придется столкнуться с обстоятельствами, которые будут их мучить. Довольно остро встанет вопрос поиска себя, поэтому не исключено чувство неопределенности.

Близнецы — гороскоп-2021

Близнецам повезет — старые проблемы исчезнут, а новые будут почти незаметны / Источник фото: Pixabay

Для Близнецов 2021-й — особенное время. Достигать успехов Близнецам в этом году поможет невероятная удача и слабые препятствия на пути. 2021-й — долгожданное время для знака зодиака, которое поставит точку в старых проблемах и позволит начать все заново, говорится в гороскопе.

Батыр обратила внимание, что у Близнецов будто откроется «канал ясновидения», но осторожнее — вероятны проблемы в личных отношениях. Их лучше беречь.

Рак — гороскоп-2021

Для Раков 2021-й будет напряженный, но эффективный год / Источник фото: Pixabay

Для Раков 2021-й начнется довольно вяло, считают астрологи. Переход Сатурна в знак Козерога не позволит Ракам просто плыть по течению, придется стараться и напрягаться. Но Сатурн справедлив — он награждает за упорство и отказы сдаваться.

По мнению Батыр, для Раков 2021-й начнется с определенными сложностями, но человеческие качества помогут со всем справиться.

Лев — гороскоп-2021

Все важные дела Львов будет реализованы, только если они будут упорны и уверены в себе / Источник фото: Pixabay

Для Львов главное в 2021 году — уверенность в принятых решениях. Влияние этой убежденности в своей правоте будет сильнейшим образом сказываться на важных делах. Упорство поможет принимать даже радикальные решения, позитивно сказывающиеся на жизни. Львы в 2021-м окажутся везунчиками: они испытают глубокую эмоциональную привязанность к тем, кого любят, говорится в гороскопе.

Батыр посоветовала Львам беречь нервы, не напрягаться, потому что 2021-й может «бить по голове».

Дева — гороскоп-2021

Творческие Девы смогут находить выходы из любых неожиданных ситуаций / Источник фото: Pixabay

У дев 2021-й — год неожиданных и позитивных открытий в жизни, говорит гороскоп. Креативность и энтузиазм будут с Девами во всем, что они делают. Этот знак зодиака будто обновит интерес к жизни, особенно это коснется творческих Дев. 2021-й — время для свежих идей.

«У Дев все нормально. Единственное, возможна жилищная тема их будет тревожить», — отметила Батыр.

Весы — гороскоп-2021

Весам следует следить за своими решениями в 2021-м, особенно за внезапно принятыми / Источник фото: Pixabay

Для Весов следующий год — самый удачный, судя по гороскопу. Переход Сатурна и Юпитера подарит двойную энергию планет, что и усилит доброжелательность и сделает приятнее людей вокруг. Иногда придется надевать маску, но это не всегда плохо, по крайней мере для Весов. Результат не разочарует.

По оценкам Батыр, Весы может преследовать неуверенность. Причем изначальные решения будут более правильными, чем принятые впоследствии. В 2021-м Весам будет свойственна «половинчатость».

Скорпион — гороскоп-2021

Скорпионам пророчат много путешествий в 2021-м, но в поездах лучше быть осторожнее / Источник фото: Pixabay

Гороскоп Скорпионов на 2021-й говорит о том, что результаты принятых решений будут неоднозначными. Однако Скорпионы будут энергичными, смелыми и решительными. Этот знак сможет твердо стоять на своем, зная, что результат оправдает себя. Эта решимость скажется на финансовой сфере и личных отношениях. Не исключено наличие большого количества путешествий, что зарядит Скорпионов и, вероятно, поможет избежать стрессов и ненужной апатии.

В то же время, по словам Батыр, с позитивом Скорпионам лучше быть осторожнее.

«Скорпионам нельзя сильно веселиться, сильно радоваться. Злые духи их за это будут бить. Осторожно, если поедете куда-то отдыхать», — сказала Батыр.

Стрелец — гороскоп-2021

Для Стрельцов 2021 год — время неожиданностей, которыми они смогут управлять / Источник фото: Pixabay

Астрологи пророчат Стрельцам много сюрпризов в 2021-м. Удача, сопряженная с успехом, будет сопутствовать этому знаку. Особенно эти позитивные качества отразятся на образовании, сделав процесс обучения эффективнее и результативнее, говорится в гороскопе.

По оценкам Батыр, Стрельцы смогут справиться со всеми важными делами. Любые напасти не будут вызывать сильных негативных эмоций и желания опустить руки. В 2021-м Стрельцы смогут управлять своей жизнью и не будут теряться.

Козерог — гороскоп-2021

Трудное начало года для Козерогов позволит почти не думать о проблемах в его конце / Источник фото: Pixabay

Козероги получат незабываемый и ценный опыт в 2021 году. Следующие 12 месяцев для Козерогов — время для самоанализа и большего понимания последствий своих действий, говорится в гороскопе. Перемены сильно повлияют на будущее этого знака. Мгновенные решения, которые примет Козерог, возымеют позитивный эффект.

«Начало года будет трудное для Козерога. Это будет трудный период, особенно финансово. Но с каждым месяцем будет все проще», — объяснила Батыр.

Водолей — гороскоп-2021

Резкие жизненные трудности будут провоцировать Водолеев срочно меня жизнь, но с этим лучше повременить / Источник фото: Pixabay

Водолеям повезло: в 2021-м у него будет огромное количество нового опыта. Сначала, возможно, будет сложно и напряженно, даже вероятны определенные вызовы судьбы. Захочется срочно все изменить, но с резкими решениями спешить не стоит. Бык не любит торопиться. Лучше немного переждать, остыть и подумать, а потом постепенно делать свою жизнь лучше.

«Для них вообще весь год хороший. У них хорошие деньги, здоровье, могут позволить себе поездки. Прямо очень хорошие знаки для Водолея», — поделилась Батыр.

Рыбы — гороскоп-2021

Для Рыб 2021-й — неоднозначный год, ведь результаты их действий могут быть неожиданными / Источник фото: Pixabay

Следующий год для Рыб неоднозначный. Результаты принятых решений будут двоякими, говорится в гороскопе. Резких перемен ожидать не стоит, однако устойчивый прогресс будет наблюдаться. Нужно лишь подождать. В 2020 году Рыбы набрались важного опыта, поэтому в 2021-м эти навыки как бы материализуются в виде новых знакомств, путешествий и других приятных неожиданностей. Но и тяжелых моментов не избежать.

«Год трудный будет в плане, что они не смогут определиться в делах рабочих. Будут думать, как поменять, куда, что делать, куда идти. Будут в задумчивости», — поделилась Батыр.

Несмотря на все прогнозы астрологов, не забывайте об индивидуальных человеческих чертах. Не все люди похожи на свои знаки зодиака, а значит, и вести они себя могут по-другому, и качества личности могут не соответствовать тому, что говорят звезды.

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