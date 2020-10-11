Названы даты ЕГЭ в 2021 году

Основной период единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2021 году пройдет в традиционный срок. Российские школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ с 24 мая по 1 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора. На официальном сайте ведомства для общественных обсуждений опубликовали проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ), которые состоятся в 2021 году.

«В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)», — сказано в сообщении.

Раньше других предметов — как в основном периоде ЕГЭ, так и в досрочном — школьники будут сдавать географию, литературу и химию. В ведомстве также рассказали о нововведении, которое появится в 2021 году. Речь идет о разделении экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня — он запланирован на 18 и 19 июня. Такое решение приняли из-за перевода экзамена в компьютерную форму. Пресс-служба также отметила, что для каждого из периодов сдачи экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет, а также те, у кого сроки проведения экзаменов совпали сразу по нескольким предметам, могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода. В основные сроки основного периода единый госэкзамен смогут пройти только выпускники текущего года.

Те, кто не сдал русский или математику с первого раза, могут пересдать экзамен в другие дни. Если во время повторной попытки выпускник вновь получит неудовлетворительный результат, он может пересдать ЕГЭ по этому предмету в дополнительный период — он запланирован на сентябрь. Если выпускник не сдал и русский, и математику в основной период, то он также может пересдать оба предмета в сентябре.

«ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)», — подчеркнули в пресс-службе.