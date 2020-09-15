Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

В 2021 году социальные выплаты для россиян ждет повышение. Пенсионеры и родители в любом случае получат дополнительные деньги, а что касается остальных выплат — Госдума как раз в осенней сессии будет решать вопросы распределения федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что на осенней сессии Госдумы депутаты должны принять более 30 бюджетных и налоговых законов. Из них 12 — бюджетообразующие.

В первую очередь будут сохранены все обязательства, которые связаны с социальной поддержкой наших граждан и оказанием помощи в этой непростой ситуации Вячеслав Володин.

Пенсия

Российские пенсионеры в среднем в 2020 году получали 16,5 тысячи рублей. В 2021-м размер социальной выплаты увеличится почти на тысячу рублей и общая сумма, которую будут получать пенсионеры, достигнет 17 443 рублей. Это среднегодовая сумма страховой пенсии по старости.

Рост в 6,3% от существующей выплаты предусмотрен для неработающих пенсионеров. Социальные пенсии увеличатся на 2,6%.

На страховые пенсии в 2021 году выделят 7,8 триллиона рублей. В следующем году эти деньги распределятся среди 43 миллионов россиян. На пенсии по государственному обеспечению, доплаты, компенсации и пособия на похороны направят 632,7 миллиарда рублей. Именно такие суммы определил Пенсионный фонд России в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Повышать пенсии будут каждый год. В Госдуме рассмотрят законопроект о ежегодной индексации социальных выплат по старости. Это связано с соответствующей поправкой к Конституции. По словам соавтора документа и депутата Михаила Емельянова, если положение об увеличении пенсии закреплено в главном законе страны, то ни Госдума, ни Совет Федерации, ни президент не смогут приостановить индексацию.

Емельянов добавил, что законопроект позволит устранить несправедливость в отношении работающих пенсионеров, которые не получают надбавки к пенсиям с 2016 года. По ссылке можно прочесть, кто может рассчитывать на компенсацию и куда обращаться, чтобы получить деньги.

Материнский капитал

В 2021 году дети получат дополнительные социальные выплаты. Размер материнского капитала на первого ребенка со следующего года увеличится до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432. Важно понимать, что матерям не заплатят сначала 483,9 тысячи рублей, а потом, при рождении еще одного малыша, еще 639,4 тысячи. Схема такова: за первого ребенка семья действительно получит 483,9 тысячи рублей, а если родился второй, то родителям выплатят 155 550 рублей.

Сейчас сумма, которую выплачивают семьям, составляет 466 617 рублей за первого ребенка и 150 тысяч за второго, если он родился в 2020 году.

Материнский капитал в 2021 году смогут получить 1,2 миллиона семей. Такие цифры предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда на следующий год, а также на 2022-й и 2023-й.

Выплаты материнского капитала входят в национальный проект «Демография». С начала этой программы более 10 миллионов семей получили государственный сертификат на материнский капитал, а около восьми миллионов уже обратились к государству, чтобы потратить эти средства.

У материнского капитала — что в этом году, что в следующем — есть определенные цели: улучшение жилищных условий, оплата обучения детям, перевод в накопительную часть пенсии матери, покупка оборудования для ребенка-инвалида.

Материнский капитал можно превратить в ежемесячную выплату. Эта опция доступна только для тех семей, где средний доход не превышает двух минимальных прожиточных минимумов. Чтобы семье выделяли деньги каждый месяц, нужно подать документы на портале госуслуг или сайте Пенсионного фонда России, а также в любом МФЦ или отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Такая форма выплаты возможна только в случае, если ребенку более трех лет.

Уход за ребенком

Согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство направит 130,1 миллиарда рублей на пособие по беременности и родам. А на ежемесячные социальные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года — 167,6 миллиарда рублей. Общая сумма, которую правительство потратит на помощь матерям, составит 833,3 миллиарда рублей.

Можно предположить, что в 2021 году сумма выплат будет больше, чем в 2020-м. Ведь в текущем году на эту категорию граждан выделили почти на 200 миллиардов рублей больше — 681 миллиард.

Пособие по безработице

Министр труда и социальной защиты Антон Костяков в июле говорил, что пока информации об изменениях этой выплаты нет. Однако министерство планирует пересмотреть некоторые положения в 2021 году.

Речь идет о том, чтобы одновременно обеспечить минимальную потребительскую корзину и создать стимул для поиска работы. Если проще — в Минтруде обсуждают суммы пособий по безработице, которые будут зависеть от периода, в который человек не имел источника дохода.

В настоящее время максимальный размер пособия в объеме МРОТ — 12 130 рублей. Такая сумма установлена до конца 2020 года.

В 2021 году, согласно проекту бюджета, на выплаты по безработице правительство направит 330,2 миллиарда рублей.

При этом на днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице. Размер социальных выплат зависит от региона и категории получателя.

Выплаты детям-сиротам

С 1 января 2021 года дети-сироты смогут получить сертификат на получение жилья в собственность. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов, а соответствующий документ появился в феврале 2020 года. Сейчас материалы проходят антикоррупционную экспертизу, а потом будут полностью сформированы и опубликованы.

В законопроекте говорится, что дети-сироты смогут получить 1,5 миллиона рублей на приобретение жилья.

По состоянию на 10 января 2020 года общая численность этой категории россиян составляла 279 260 человек. В материалах отмечается, что в 2020 году на предоставление квартир детям-сиротам направили более 7,7 миллиарда рублей.