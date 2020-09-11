Индексацию пенсий пропишут в законе. Кому и на сколько увеличат выплаты?

В Госдуме рассмотрят законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий. Изменение, в частности, коснется работающих пожилых граждан, чьи выплаты не повышали с 2016 года.

В Госдуме рассмотрят законопроект, реализующий поправку к Конституции об индексации пенсий не реже одного раза в год. Нововведение, как рассказал «360» соавтор документа депутат Михаил Емельянов, устранит несправедливость в отношении работающих пожилых граждан, выплаты которым не повышают с 2016 года.

«Если это будет закреплено в Конституции, то уже никакой орган — ни Дума, ни президент, ни Совет Федерации — приостанавливать индексации не сможет. Таким образом, повышаются гарантии пенсионного обеспечения граждан», — добавил Емельянов.

В законопроекте речь идет обо всех видах пенсий: по инвалидности, старости, потере кормильца, социальных пенсиях и выплатах военнослужащим и членам их семей, участникам ВОВ, блокадникам, пострадавшим от радиационных или техногенных аварий и их близким. Авторы убеждены, что исключений для пересмотра быть не должно. При этом выплаты работающим пенсионерам предлагается индексировать вне зависимости от размера зарплаты человека.

«Я полагаю справедливым, если это будет так. Важно, чтобы при любом уровне дохода работающего пенсионера индексация его пенсии происходила автоматически. Индексировать все пенсии предлагается на уровень инфляции предыдущего года. Индексация должна проводиться всем пенсионерам без исключений и на все виды пенсий и пособий без исключения», — уточнил парламентарий.

Индексации и повышения

Если инициативу примут, изменения начнут действовать уже с 2021 года. Помимо всеобщей индексации, отмечают «Известия», авторы предложили пересмотреть выплаты всем пенсионерам начиная с 2015 года. Тогда годовая инфляция составила 12,91%, а повышение — всего 4%. На эти цели может потребоваться порядка 1,3 триллиона рублей. В Минтруде инициативу Емельянова сочти нецелесообразной.

Ежегодно на выплаты пенсий всем 40 миллионам получателей необходимо порядка 8,5 триллиона рублей. Индексация выплаты на уровень инфляции в размере 4% обходится государству в сотни миллиардов рублей, рассказал «360» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. То есть даже такое небольшое повышение — затратное в масштабах страны мероприятие. Поэтому, принимая решение об индексации, отталкивались от компромисса — поднимать пенсии только неработающим.

«Но было принято одно законодательное решение: как только пенсионер прекращает работать, он попадает в число неработающих пенсионеров, пенсия начинает индексироваться. Причем она индексируется за весь тот период, когда он работал», — добавил Рязанский.

При этом у трудоустроенных пожилых граждан выплата хоть и не индексируется, но все равно увеличивается. Происходит это за счет того, что работодатель платит за него взносы в ПФР. Поэтому ежегодно, 1 августа, пенсию пересчитывают на три балла, то есть приблизительно на 240–250 рублей, а значит, потери граждан в этой части не очень большие.

Похожие законопроекты

Сейчас в Госдуме уже находятся два похожих законопроекта ЛДПР, рассказал «360» председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Первый — о возврате индексаций работающим пенсионерам, второй — о пересмотре пенсий работающим инвалидам.

«Мы предлагаем вернуться к старой схеме индексации — не делить на работающих и неработающих, а ежегодно индексировать пенсии всем пенсионерам. Этот законопроект мы направили на получение заключения правительства, который реализует как раз поправку в Конституции. Возможно, они (законопроекты — прим. ред.) будут где-то близки по содержанию», — сказал Нилов.

В действующей редакции Конституции прописано, что индексация должна проводиться не реже раза в год. По мнению Нилова, необходимо привести пенсионное законодательство в соответствии с этим требованием. А индексировать выплаты необходимо 1 января в обязательном порядке, а по возможности еще и 1 апреля.

«Подобная двухуровневая индексация была у нас до пенсионной реформы. Но во время реформы были приняты переходные положения, которые установили временную индексацию страховых пенсий 1 января до 2025 года. Причем коэффициент индексации выбран выше прогнозного уровня инфляции», — сказал депутат.

Социальные пенсии индексируются 1 апреля. Коэффициент повышения определяется исходя из разницы в прожиточных минимумах пенсионера на федеральном уровне. В своем законопроекте представители ЛДПР предлагают разрешить второй пересмотр выплат, если повышение оказывается ниже уровня инфляции.